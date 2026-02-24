Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу
Єлизавета Корогодська, донька бізнесмена, рік служить у ЗСУ, патрулюючи повітряний простір. Вона бореться з ворожими безпілотниками.
Донька популярного українського бізнесмена та епатажного блогера Гаріка Корогодського, Єлизавета, розповіла про цікаву та небезпечну сторону свого життя. Зокрема, дівчина вже рік служить в лавах української армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю, яке Єлизавета разом зі своїм батьком дала відомому блогеру Славі Дьоміну.
Деталі
Єлизавета розповіла, що минулого року доєдналася до одного з добровольчих формувань. Перед тим дівчина проходила курс спеціальної підготовки, після якого підписала контракт на 3 роки. Зокрема, нині Корогодська допомагає у патрулюванні повітряного простору та бореться з ворожими безпілотниками типу "шахед".
Зрештою, Єлизавета зізналася, що саме вплинуло на її рішення допомагати Батьківщині в такий спосіб. Корогодська акцентує увагу на двох факторах.
Перша причина, чому я вирішила йти… У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другим фактором став страх війни. Я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло
Таким чином, дівчина поєднує добровільну службу з особистим прагненням бути корисною для країни, відчуваючи власну відповідальність за внесок у перемогу.
