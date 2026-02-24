$43.270.01
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Єлизавета Корогодська, донька бізнесмена, рік служить у ЗСУ, патрулюючи повітряний простір. Вона бореться з ворожими безпілотниками.

Донька популярного українського бізнесмена та епатажного блогера Гаріка Корогодського, Єлизавета, розповіла про цікаву та небезпечну сторону свого життя. Зокрема, дівчина вже рік служить в лавах української армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю, яке Єлизавета разом зі своїм батьком дала відомому блогеру Славі Дьоміну.

Деталі

Єлизавета розповіла, що минулого року доєдналася до одного з добровольчих формувань. Перед тим дівчина проходила курс спеціальної підготовки, після якого підписала контракт на 3 роки. Зокрема, нині Корогодська допомагає у патрулюванні повітряного простору та бореться з ворожими безпілотниками типу "шахед".

Зрештою, Єлизавета зізналася, що саме вплинуло на її рішення допомагати Батьківщині в такий спосіб. Корогодська акцентує увагу на двох факторах.

Перша причина, чому я вирішила йти… У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другим фактором став страх війни. Я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло

- пояснила Єлизавета.

Таким чином, дівчина поєднує добровільну службу з особистим прагненням бути корисною для країни, відчуваючи власну відповідальність за внесок у перемогу.

Нагадаємо

Письменник і волонтер Андрій Любка ухвалив рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Син дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався на фронт01.09.25, 20:29 • 6455 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Збройні сили України