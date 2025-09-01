$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20 • 13590 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39 • 21235 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 131171 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 82033 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 146988 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45 • 154499 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 134404 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 109599 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 37614 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Син дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався на фронт

Київ • УНН

 • 42 перегляди

23-річний Тарас Хмара, син українського політика та дисидента Степана Хмари, добровільно пішов захищати Україну на фронт. Про його мобілізацію повідомила голова ГО "Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну"" Раїса Шматко.

Син дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався на фронт

23-річний Тарас Хмара, син українського політика та дисидента Степана Хмари, добровільно пішов захищати Україну на фронт.

Про його мобілізацію повідомила голова громадського об’єднання "Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну"" Раїса Шматко, пише УНН.

Деталі

Сьогодні збирали нашого Тараса Хмару на фронт. Він твердо, зі сталою думкою вирішив, що це його обов'язок і він його виконає з честю. Сонечко, нехай Бог береже тебе завжди й всюди, а ми скоро приїдемо

- написала вона.

Доповнення

Батько Тараса, Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року у селі Бобятин Львівської області. Після закінчення медичного інституту активно займався дисидентською діяльністю, поширював самвидав і брав участь у підпільному журналі "Український вісник".

У 1980 році його заарештували та засудили до 7 років ув’язнення і 5 років заслання. Степан вийшов на свободу у 1987 році та долучився до відновлення Української Гельсінкської групи.

У 1990-х роках Хмара був депутатом Верховної Ради, співзасновником Української республіканської партії та Української консервативної республіканської партії, брав участь у кількох парламентських виборах, пізніше приєднався до "Батьківщини" й УНП.

У 2003 році брав участь у скандальній акції біля Лук’янівського СІЗО, кримінальне провадження не завершили через депутатську недоторканність.Степан Хмара - автор книг "Етноцид українців в СРСР" та "Генеральний погром".

Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями07.06.25, 10:52 • 12973 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Україна