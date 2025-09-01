Син дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався на фронт

23-річний Тарас Хмара, син українського політика та дисидента Степана Хмари, добровільно пішов захищати Україну на фронт.

Про його мобілізацію повідомила голова громадського об’єднання "Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну"" Раїса Шматко, пише УНН.

Деталі

Сьогодні збирали нашого Тараса Хмару на фронт. Він твердо, зі сталою думкою вирішив, що це його обов'язок і він його виконає з честю. Сонечко, нехай Бог береже тебе завжди й всюди, а ми скоро приїдемо - написала вона.

Доповнення

Батько Тараса, Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року у селі Бобятин Львівської області. Після закінчення медичного інституту активно займався дисидентською діяльністю, поширював самвидав і брав участь у підпільному журналі "Український вісник".

У 1980 році його заарештували та засудили до 7 років ув’язнення і 5 років заслання. Степан вийшов на свободу у 1987 році та долучився до відновлення Української Гельсінкської групи.

У 1990-х роках Хмара був депутатом Верховної Ради, співзасновником Української республіканської партії та Української консервативної республіканської партії, брав участь у кількох парламентських виборах, пізніше приєднався до "Батьківщини" й УНП.

У 2003 році брав участь у скандальній акції біля Лук’янівського СІЗО, кримінальне провадження не завершили через депутатську недоторканність.Степан Хмара - автор книг "Етноцид українців в СРСР" та "Генеральний погром".

