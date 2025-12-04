росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН

Держава-агресор, росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей. Про це повідомили у МЗС, коментуючи ухвалення резолюції ООН щодо повернення українських дітей, передає УНН.

Деталі

У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН ініційованої Україною спільно з Канадою та Європейським Союзом резолюції "Повернення українських дітей", співавторами якої стали 48 держав-членів ООН.

За резолюцію проголосувала 91 держава. Держава-агресор, Росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей - зауважили у відомстві.

Разом з тим, у МЗС наголошують, що рішення ООН "є потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей російською федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей".

Результати голосування переконливо засвідчили: світова спільнота засуджує практику рф, що включає незаконне вивезення дітей, зміну їх статусу та особистих даних, усиновлення російськими сім’ями, програми ідеологічного впливу та мілітаризації - йдеться у заяві.

росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник

На сьогодні, за даними МЗС, лише 1850 дітей вдалося повернути додому — часто після багатомісячних і багаторівневих пошуків та складних операцій з їхнього визволення. Саме тому міжнародна підтримка та тиск на рф є критично важливими.

Генеральна Асамблея ООН вимагає від російської федерації негайно, безпечно і безумовно повернути всіх українських дітей, а також припинити будь-які практики депортації, насильницького переміщення, розлучення з батьками чи опікунами, зміни персональних даних, незаконного усиновлення та ідеологічної обробки. Ухвалена резолюція також надає Генеральному секретарю ООН комплексний мандат: координувати роботу всіх відповідних структур ООН для її реалізації, взаємодіяти з російською федерацією задля отримання повної інформації про місцезнаходження, стан здоров’я, правовий статус і умови перебування українських дітей та забезпечення їхнього повернення, домагатися безперешкодного доступу ООН і міжнародних гуманітарних та моніторингових організацій до місць їх утримання, а також регулярно інформувати держави-члени про прогрес у виконанні цих завдань - йдеться у заяві.

Додамо

У МЗС наголосили, що високо цінують важливу роль держав-членів, міжнародних організацій та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які невтомно працюють, щоб кожна дитина могла повернутися додому, пройти реабілітацію та інтегруватися у безпечне середовище.

Україна і надалі тісно співпрацюватиме з міжнародними партнерами для того, щоб кожна незаконно вивезена дитина була знайдена, захищена і повернута до своєї родини. Це не лише гуманітарний обов’язок — це питання справедливості, відповідальності та дотримання основоположних принципів міжнародного права - зазначено у заяві.

Ухвалення резолюції ГА ООН "Повернення українських дітей" стало важливим успіхом української дипломатії у складних геополітичних умовах.

Зі 193 членів ООН "за" проголосували 92 країни (спочатку – 91, пізніше долучилася Коста-Рика), "проти" - 12, утрималося – 57, резюмували у МЗС.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей