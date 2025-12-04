росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН
МЗС України повідомило, що Росія та 11 інших країн виступили проти повернення українських дітей, попри ухвалення резолюції ООН. Лише 1850 дітей вдалося повернути додому після насильницької депортації.
Держава-агресор, росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей. Про це повідомили у МЗС, коментуючи ухвалення резолюції ООН щодо повернення українських дітей, передає УНН.
У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН ініційованої Україною спільно з Канадою та Європейським Союзом резолюції "Повернення українських дітей", співавторами якої стали 48 держав-членів ООН.
За резолюцію проголосувала 91 держава. Держава-агресор, Росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей
Разом з тим, у МЗС наголошують, що рішення ООН "є потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей російською федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей".
Результати голосування переконливо засвідчили: світова спільнота засуджує практику рф, що включає незаконне вивезення дітей, зміну їх статусу та особистих даних, усиновлення російськими сім’ями, програми ідеологічного впливу та мілітаризації
На сьогодні, за даними МЗС, лише 1850 дітей вдалося повернути додому — часто після багатомісячних і багаторівневих пошуків та складних операцій з їхнього визволення. Саме тому міжнародна підтримка та тиск на рф є критично важливими.
Генеральна Асамблея ООН вимагає від російської федерації негайно, безпечно і безумовно повернути всіх українських дітей, а також припинити будь-які практики депортації, насильницького переміщення, розлучення з батьками чи опікунами, зміни персональних даних, незаконного усиновлення та ідеологічної обробки. Ухвалена резолюція також надає Генеральному секретарю ООН комплексний мандат: координувати роботу всіх відповідних структур ООН для її реалізації, взаємодіяти з російською федерацією задля отримання повної інформації про місцезнаходження, стан здоров’я, правовий статус і умови перебування українських дітей та забезпечення їхнього повернення, домагатися безперешкодного доступу ООН і міжнародних гуманітарних та моніторингових організацій до місць їх утримання, а також регулярно інформувати держави-члени про прогрес у виконанні цих завдань
У МЗС наголосили, що високо цінують важливу роль держав-членів, міжнародних організацій та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які невтомно працюють, щоб кожна дитина могла повернутися додому, пройти реабілітацію та інтегруватися у безпечне середовище.
Україна і надалі тісно співпрацюватиме з міжнародними партнерами для того, щоб кожна незаконно вивезена дитина була знайдена, захищена і повернута до своєї родини. Це не лише гуманітарний обов’язок — це питання справедливості, відповідальності та дотримання основоположних принципів міжнародного права
Ухвалення резолюції ГА ООН "Повернення українських дітей" стало важливим успіхом української дипломатії у складних геополітичних умовах.
Зі 193 членів ООН "за" проголосували 92 країни (спочатку – 91, пізніше долучилася Коста-Рика), "проти" - 12, утрималося – 57, резюмували у МЗС.
