росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 4694 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 11453 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 21764 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 14434 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 16214 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 16775 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 26073 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 43029 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35969 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45841 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34526 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 17319 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18557 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман11:36 • 8856 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 14744 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 4694 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 14824 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 21764 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34628 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 62462 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Бельгія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 2648 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18626 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 24236 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 69082 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 72102 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Brent
Опалення

росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН

Київ • УНН

 • 102 перегляди

МЗС України повідомило, що Росія та 11 інших країн виступили проти повернення українських дітей, попри ухвалення резолюції ООН. Лише 1850 дітей вдалося повернути додому після насильницької депортації.

росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН

Держава-агресор, росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей. Про це повідомили у МЗС, коментуючи ухвалення резолюції ООН щодо повернення українських дітей, передає УНН.  

Деталі

У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН ініційованої Україною спільно з Канадою та Європейським Союзом резолюції "Повернення українських дітей", співавторами якої стали 48 держав-членів ООН.

За резолюцію проголосувала 91 держава. Держава-агресор, Росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей 

- зауважили у відомстві. 

Разом з тим,  у МЗС наголошують, що рішення ООН "є потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей російською федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей".

Результати голосування переконливо засвідчили: світова спільнота засуджує практику рф, що включає незаконне вивезення дітей, зміну їх статусу та особистих даних, усиновлення російськими сім’ями, програми ідеологічного впливу та мілітаризації 

- йдеться у заяві.

росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник 04.12.25, 08:56 • 3818 переглядiв

На сьогодні, за даними МЗС, лише 1850 дітей вдалося повернути додому — часто після багатомісячних і багаторівневих пошуків та складних операцій з їхнього визволення. Саме тому міжнародна підтримка та тиск на рф є критично важливими.

Генеральна Асамблея ООН вимагає від російської федерації негайно, безпечно і безумовно повернути всіх українських дітей, а також припинити будь-які практики депортації, насильницького переміщення, розлучення з батьками чи опікунами, зміни персональних даних, незаконного усиновлення та ідеологічної обробки. Ухвалена резолюція також надає Генеральному секретарю ООН комплексний мандат: координувати роботу всіх відповідних структур ООН для її реалізації, взаємодіяти з російською федерацією задля отримання повної інформації про місцезнаходження, стан здоров’я, правовий статус і умови перебування українських дітей та забезпечення їхнього повернення, домагатися безперешкодного доступу ООН і міжнародних гуманітарних та моніторингових організацій до місць їх утримання, а також регулярно інформувати держави-члени про прогрес у виконанні цих завдань 

- йдеться у заяві.

Додамо

У МЗС наголосили, що високо цінують важливу роль держав-членів, міжнародних організацій та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які невтомно працюють, щоб кожна дитина могла повернутися додому, пройти реабілітацію та інтегруватися у безпечне середовище.

Україна і надалі тісно співпрацюватиме з міжнародними партнерами для того, щоб кожна незаконно вивезена дитина була знайдена, захищена і повернута до своєї родини. Це не лише гуманітарний обов’язок — це питання справедливості, відповідальності та дотримання основоположних принципів міжнародного права 

- зазначено у заяві.

Ухвалення резолюції ГА ООН "Повернення українських дітей" стало важливим успіхом української дипломатії у складних геополітичних умовах.

Зі 193 членів ООН "за" проголосували 92 країни (спочатку – 91, пізніше долучилася Коста-Рика), "проти" - 12, утрималося – 57, резюмували у МЗС.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей04.12.25, 01:34 • 7056 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Канада
Україна