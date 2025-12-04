$42.200.13
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
россия и еще 11 стран выступили против возвращения украинских детей: в МИД приветствовали резолюцию ООН

Киев • УНН

 • 362 просмотра

МИД Украины сообщил, что россия и 11 других стран выступили против возвращения украинских детей, несмотря на принятие резолюции ООН. Только 1850 детей удалось вернуть домой после насильственной депортации.

россия и еще 11 стран выступили против возвращения украинских детей: в МИД приветствовали резолюцию ООН

Государство-агрессор, россия, и еще 11 стран засвидетельствовали, что в настоящее время выступают против возвращения украинских детей. Об этом сообщили в МИД, комментируя принятие резолюции ООН о возвращении украинских детей, передает УНН.  

Детали

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Украиной совместно с Канадой и Европейским Союзом резолюции "Возвращение украинских детей", соавторами которой стали 48 государств-членов ООН.

За резолюцию проголосовало 91 государство. Государство-агрессор, россия, и еще 11 стран засвидетельствовали, что в настоящее время выступают против возвращения украинских детей 

- отметили в ведомстве. 

Вместе с тем, в МИД подчеркивают, что решение ООН "является мощным сигналом международной солидарности и признанием того, что насильственная депортация и принудительное перемещение украинских детей российской федерацией являются грубыми нарушениями международного гуманитарного и международного права в сфере защиты детей".

Результаты голосования убедительно засвидетельствовали: мировое сообщество осуждает практику рф, включающую незаконный вывоз детей, изменение их статуса и личных данных, усыновление российскими семьями, программы идеологического влияния и милитаризации 

- говорится в заявлении.

На сегодня, по данным МИД, только 1850 детей удалось вернуть домой — часто после многомесячных и многоуровневых поисков и сложных операций по их освобождению. Именно поэтому международная поддержка и давление на рф являются критически важными.

Генеральная Ассамблея ООН требует от российской федерации немедленно, безопасно и безусловно вернуть всех украинских детей, а также прекратить любые практики депортации, насильственного перемещения, разлучения с родителями или опекунами, изменения персональных данных, незаконного усыновления и идеологической обработки. Принятая резолюция также предоставляет Генеральному секретарю ООН комплексный мандат: координировать работу всех соответствующих структур ООН для ее реализации, взаимодействовать с российской федерацией для получения полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, правовом статусе и условиях пребывания украинских детей и обеспечения их возвращения, добиваться беспрепятственного доступа ООН и международных гуманитарных и мониторинговых организаций к местам их содержания, а также регулярно информировать государства-члены о прогрессе в выполнении этих задач 

- говорится в заявлении.

Добавим

В МИД подчеркнули, что высоко ценят важную роль государств-членов, международных организаций и Международной коалиции за возвращение украинских детей, которые неустанно работают, чтобы каждый ребенок мог вернуться домой, пройти реабилитацию и интегрироваться в безопасную среду.

Украина и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы каждый незаконно вывезенный ребенок был найден, защищен и возвращен в свою семью. Это не только гуманитарный долг — это вопрос справедливости, ответственности и соблюдения основополагающих принципов международного права 

- указано в заявлении.

Принятие резолюции ГА ООН "Возвращение украинских детей" стало важным успехом украинской дипломатии в сложных геополитических условиях.

Из 193 членов ООН "за" проголосовали 92 страны (сначала – 91, позже присоединилась Коста-Рика), "против" - 12, воздержались – 57, резюмировали в МИД.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Канада
Украина