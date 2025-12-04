россияне вывозят украинских детей на "перевоспитание" в КНДР - правозащитник

Фото: www.appropriations.senate.gov

российские оккупанты вывозят украинских детей на "перевоспитание" в Северную Корею. Об этом заявила юрист украинской общественной организации "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская во время выступления в Сенате США, передает УНН.

Детали

Как отметила Рашевская, центр задокументировал 165 лагерей "перевоспитания" украинских детей на оккупированных территориях Украины, а также в россии, беларуси и Северной Корее. Она уточнила, что двое детей, в возрасте 12 и 16 лет, из оккупированных Крыма и Донбасса, были отправлены в лагерь Сонгдован в Северной Корее, в 9000 км от дома.

Там детей учили "уничтожать японских милитаристов" и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль ВМС США "Пуэбло", убив и ранив девятерых американских солдат - говорится в заявлении Рашевской.

Напомним

