Окупанти відправляють 400 неповнолітніх з ТОТ Запоріжжя до російських регіонів - ЦНС

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 5290 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 16183 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 18072 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28280 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 34512 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20852 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29732 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22614 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14331 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17849 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
87%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G2027 листопада, 18:11 • 3630 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США27 листопада, 18:19 • 13491 перегляди
Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону27 листопада, 18:20 • 5488 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo27 листопада, 18:40 • 11206 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться22:59 • 3386 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 22187 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28280 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 34511 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29731 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 24025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 208 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 29004 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 50108 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 83472 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98914 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Гриби
Шахед-136
Time (журнал)

Окупанти відправляють 400 неповнолітніх з ТОТ Запоріжжя до російських регіонів - ЦНС

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Окупанти оголосили нову програму, за якою понад 400 дітей із тимчасово окупованої Запорізької області відправлять до ярославської області рф. Програма подальшої асиміляції неповнолітніх маскується під "міжрегіональний обмін", що включає прогулянки та спортивні активності.

Окупанти відправляють 400 неповнолітніх з ТОТ Запоріжжя до російських регіонів - ЦНС

Окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально це нібито частина "межрегионального обмена", що включає прогулянки по Волзі, спортивні активності та відвідування місцевих музеїв.

Проте за фасадом туристичної риторики приховується інший зміст - системне і кероване переміщення українських дітей углиб території рф

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що аналітики фіксують:

  • жодної прозорості;
    • батьки не можуть вплинути на поїздку;
      • міжнародні структури не допускають;
        • правових підстав окупанти не надають.

          "Такі "обміни" - це не туризм. Це спосіб відірвати дітей від родин, занурити їх у російський інформаційний простір і створити умови для подальшої асиміляції. росія маскує вивезення дітей мовою "культурного обміну", але суть одна - системне переміщення українських неповнолітніх у контрольовані регіони рф", - резюмують у ЦНС.

          Нагадаємо

          Раніше цього місяця росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

          Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3274 перегляди

          Вадим Хлюдзинський

          Суспільство
          Запорізька область