Окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально це нібито частина "межрегионального обмена", що включає прогулянки по Волзі, спортивні активності та відвідування місцевих музеїв.

Проте за фасадом туристичної риторики приховується інший зміст - системне і кероване переміщення українських дітей углиб території рф - йдеться у повідомленні.

Вказується, що аналітики фіксують:

жодної прозорості;

батьки не можуть вплинути на поїздку;

міжнародні структури не допускають;

правових підстав окупанти не надають.

"Такі "обміни" - це не туризм. Це спосіб відірвати дітей від родин, занурити їх у російський інформаційний простір і створити умови для подальшої асиміляції. росія маскує вивезення дітей мовою "культурного обміну", але суть одна - системне переміщення українських неповнолітніх у контрольовані регіони рф", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Раніше цього місяця росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС