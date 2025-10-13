$41.510.00
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26868 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23 • 37257 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53226 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34591 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00 • 100534 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06 • 110555 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54093 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53528 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42428 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Партія "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини до новоросійська. У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС

Партія російського диктатора володимира путіна "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під виглядом "відпочинку" путінська партія "єдіная росія" вивозить дітей із тимчасово окупованої Херсонщини до новоросійська.

Йдеться про тисячі дітей, яких ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".

Нагадаємо

Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню". Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 3892 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Володимир Путін
Херсонська область
Україна