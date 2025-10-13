Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС
Київ • УНН
Партія "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини до новоросійська. У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".
Партія російського диктатора володимира путіна "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під виглядом "відпочинку" путінська партія "єдіная росія" вивозить дітей із тимчасово окупованої Херсонщини до новоросійська.
Йдеться про тисячі дітей, яких ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра"
У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".
Нагадаємо
Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню". Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.
