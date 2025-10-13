$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 7202 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25318 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 36057 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 51015 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33656 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 99107 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109261 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54015 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53480 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42361 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Партия "единая россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в новороссийск. В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".

Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС

Партия российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что под видом "отдыха" путинская партия "Единая Россия" вывозит детей из временно оккупированной Херсонщины в Новороссийск.

Речь идет о тысячах детей, которых изолируют от семей и подвергают пропаганде "русского мира"

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".

Напомним

Отчет Йельского университета выявил, что Россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах, где их подвергают военной подготовке и "перевоспитанию". Украинские власти оценивают количество вывезенных детей почти в 20 тысяч, из которых лишь небольшую часть удалось вернуть.

кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"25.09.25, 03:39 • 3892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Владимир Путин
Херсонская область
Украина