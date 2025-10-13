Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС
Киев • УНН
Партия "единая россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в новороссийск. В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".
Партия российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что под видом "отдыха" путинская партия "Единая Россия" вывозит детей из временно оккупированной Херсонщины в Новороссийск.
Речь идет о тысячах детей, которых изолируют от семей и подвергают пропаганде "русского мира"
В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".
Напомним
Отчет Йельского университета выявил, что Россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах, где их подвергают военной подготовке и "перевоспитанию". Украинские власти оценивают количество вывезенных детей почти в 20 тысяч, из которых лишь небольшую часть удалось вернуть.
