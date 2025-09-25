кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"
В оккупированных Донецке и Луганске презентовали новые учебники по истории Донбасса и Новороссии для учащихся 5-7 классов. Эти книги, созданные под руководством Владимира Мединского, навязывают миф о связи оккупированных территорий с Россией и образ Украины как врага.
В оккупированных Донецке и Луганске российское военно-историческое общество представило новые "учебники по истории Донбасса и Новороссии" для учащихся 5–7 классов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
По данным ЦПД, книги созданы под руководством главного идеолога путинской версии истории Владимира Мединского.
Такие учебники являются "региональным компонентом" единой государственной линейки учебников по истории, которые уже стали одним из ключевых инструментов идеологической обработки детей. В этих "учебниках" детям навязывают миф о "исконной связи" оккупированных территорий с россией и образ Украины как "врага"
Отмечается, что через систему образования враг пытается сформировать на оккупированных территориях поколение, которое будет лояльным к путинскому режиму и будет мыслить исключительно в рамках российской пропаганды.
"Это попытка оторвать молодое поколение от Украинского государства и культуры, стереть украинскую идентичность и заменить ее российской. В кремле понимают, что "фронт умов" не менее важен, чем военный", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных. Это является частью более широкой политики ассимиляции и давления, направленной на вытеснение украинского языка.
