россия превращает школы на ВОТ Украины в военные полигоны - ЦНС
Киев • УНН
Минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только российскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".
министерство просвещения российской федерации утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Они активно превращают школы на временно оккупированных территориях в, де-факто, военные полигоны, сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Подробности
Оккупанты преподают только русскую историю, всемирную историю и "историю края", но без какого-либо украинского содержания и без единого упоминания об Украине.
Кроме того, предметы "родной язык", "родная литература" или "второй иностранный" разрешены только по заявлению родителей. Однако на оккупированных территориях это сопровождается риском преследований.
Также детей на временно оккупированных территориях принудительно будут учить "духовно-нравственной культуре россии", управлению беспилотниками и прохождению "военно-патриотического воспитания".
Напомним
российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года, иначе этих людей депортируют.