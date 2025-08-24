кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація
Київ • УНН
російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, погрожуючи депортацією. Це рішення базується на указі путіна, який зобов'язує українців або виїхати, або легалізуватися, позбавляючи їх доступу до медичної допомоги та роботи без російського паспорта.
російська влада на тимчасово окупованих територіях ставить українців перед вибором: прийняти російське громадянство до 10 вересня або ризикувати депортацією. Місцеві пропагандистські медіа поширюють ці вимоги як частину системного тиску кремля на населення ТОТ. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації РНБО України, пише УНН.
Деталі
24 серпня 2025 року російські адміністрації на окупованих територіях нагадали жителям, що ті українці, які не отримають паспорти рф до 10 вересня, можуть бути депортовані. Інформація поширюється через місцеві пропагандистські канали і носить загрозливий характер.
Це рішення ґрунтується на указі правителя росії володимира путіна, підписаному ще у березні цього року. Документ зобов’язує українців, що "незаконно перебувають у рф", або виїхати до 10 вересня, або легалізуватися, фактично ставлячи людей перед штучним вибором між громадянством держави-агресора та втратами власного майна.
Від початку окупації відсутність російського паспорта вже позбавляла жителів ТОТ доступу до медичної допомоги, соціальних виплат чи можливості офіційно працювати. Тепер до цього додається ще й загроза депортації. кремль продовжує насильницьку паспортизацію, використовуючи примус та страх, щоб повністю підпорядкувати населення ТОТ
Нагадаємо
російська влада планує перевіряти нових громадян на лояльність – це стосується і мешканців окупованих територій України. держдума також обговорює платне навчання для дітей мігрантів та обмеження на іспит з російської мови.