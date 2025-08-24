$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 11434 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 12438 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
05:50 • 16311 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 53726 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 54329 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30035 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54164 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34529 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 36771 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація

Київ • УНН

 • 42 перегляди

російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, погрожуючи депортацією. Це рішення базується на указі путіна, який зобов'язує українців або виїхати, або легалізуватися, позбавляючи їх доступу до медичної допомоги та роботи без російського паспорта.

кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація

російська влада на тимчасово окупованих територіях ставить українців перед вибором: прийняти російське громадянство до 10 вересня або ризикувати депортацією. Місцеві пропагандистські медіа поширюють ці вимоги як частину системного тиску кремля на населення ТОТ. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації РНБО України, пише УНН.

Деталі

24 серпня 2025 року російські адміністрації на окупованих територіях нагадали жителям, що ті українці, які не отримають паспорти рф до 10 вересня, можуть бути депортовані. Інформація поширюється через місцеві пропагандистські канали і носить загрозливий характер.

Це рішення ґрунтується на указі правителя росії володимира путіна, підписаному ще у березні цього року. Документ зобов’язує українців, що "незаконно перебувають у рф", або виїхати до 10 вересня, або легалізуватися, фактично ставлячи людей перед штучним вибором між громадянством держави-агресора та втратами власного майна.

Від початку окупації відсутність російського паспорта вже позбавляла жителів ТОТ доступу до медичної допомоги, соціальних виплат чи можливості офіційно працювати. Тепер до цього додається ще й загроза депортації. кремль продовжує насильницьку паспортизацію, використовуючи примус та страх, щоб повністю підпорядкувати населення ТОТ

- повідомили в ЦПД.

Нагадаємо

російська влада планує перевіряти нових громадян на лояльність – це стосується і мешканців окупованих територій України. держдума також обговорює платне навчання для дітей мігрантів та обмеження на іспит з російської мови.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Україна