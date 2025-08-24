кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація

російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, погрожуючи депортацією. Це рішення базується на указі путіна, який зобов'язує українців або виїхати, або легалізуватися, позбавляючи їх доступу до медичної допомоги та роботи без російського паспорта.