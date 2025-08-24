Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация
Киев • УНН
российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года, угрожая депортацией. Это решение основано на указе путина, который обязывает украинцев либо выехать, либо легализоваться, лишая их доступа к медицинской помощи и работе без российского паспорта.
российские власти на временно оккупированных территориях ставят украинцев перед выбором: принять российское гражданство до 10 сентября или рисковать депортацией. Местные пропагандистские медиа распространяют эти требования как часть системного давления кремля на население ВОТ. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, пишет УНН.
Детали
24 августа 2025 года российские администрации на оккупированных территориях напомнили жителям, что те украинцы, которые не получат паспорта рф до 10 сентября, могут быть депортированы. Информация распространяется через местные пропагандистские каналы и носит угрожающий характер.
Это решение основывается на указе правителя россии владимира путина, подписанном еще в марте этого года. Документ обязывает украинцев, "незаконно находящихся в рф", либо выехать до 10 сентября, либо легализоваться, фактически ставя людей перед искусственным выбором между гражданством государства-агрессора и потерями собственного имущества.
С начала оккупации отсутствие российского паспорта уже лишало жителей ВОТ доступа к медицинской помощи, социальным выплатам или возможности официально работать. Теперь к этому добавляется еще и угроза депортации. кремль продолжает насильственную паспортизацию, используя принуждение и страх, чтобы полностью подчинить население ВОТ
Напомним
российские власти планируют проверять новых граждан на лояльность – это касается и жителей оккупированных территорий Украины. госдума также обсуждает платное обучение для детей мигрантов и ограничения на экзамен по русскому языку.