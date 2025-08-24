Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация

российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года, угрожая депортацией. Это решение основано на указе путина, который обязывает украинцев либо выехать, либо легализоваться, лишая их доступа к медицинской помощи и работе без российского паспорта.