Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 1320 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 11493 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 12505 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 16388 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 53803 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 54374 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30057 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54169 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34530 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 36783 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.1м/с
51%
746мм
Популярные новости
В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика24 августа, 01:20 • 8436 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 12736 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 15734 просмотра
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рфVideo24 августа, 02:29 • 3896 просмотра
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресеньеPhoto24 августа, 03:58 • 4204 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 16388 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 53803 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 33774 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 46605 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 35117 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марк Карни
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 36783 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 23368 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 24806 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27499 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 34269 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
ATACMS
Крылатая ракета
Евро

Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация

Киев • УНН

 • 66 просмотра

российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года, угрожая депортацией. Это решение основано на указе путина, который обязывает украинцев либо выехать, либо легализоваться, лишая их доступа к медицинской помощи и работе без российского паспорта.

Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация

российские власти на временно оккупированных территориях ставят украинцев перед выбором: принять российское гражданство до 10 сентября или рисковать депортацией. Местные пропагандистские медиа распространяют эти требования как часть системного давления кремля на население ВОТ. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, пишет УНН.

Детали

24 августа 2025 года российские администрации на оккупированных территориях напомнили жителям, что те украинцы, которые не получат паспорта рф до 10 сентября, могут быть депортированы. Информация распространяется через местные пропагандистские каналы и носит угрожающий характер.

Это решение основывается на указе правителя россии владимира путина, подписанном еще в марте этого года. Документ обязывает украинцев, "незаконно находящихся в рф", либо выехать до 10 сентября, либо легализоваться, фактически ставя людей перед искусственным выбором между гражданством государства-агрессора и потерями собственного имущества.

С начала оккупации отсутствие российского паспорта уже лишало жителей ВОТ доступа к медицинской помощи, социальным выплатам или возможности официально работать. Теперь к этому добавляется еще и угроза депортации. кремль продолжает насильственную паспортизацию, используя принуждение и страх, чтобы полностью подчинить население ВОТ

- сообщили в ЦПД.

Напомним

российские власти планируют проверять новых граждан на лояльность – это касается и жителей оккупированных территорий Украины. госдума также обсуждает платное обучение для детей мигрантов и ограничения на экзамен по русскому языку.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Украина