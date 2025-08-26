росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС
Київ • УНН
Мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".
міністерство просвіти російської федерації затвердило 17 обов’язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Вони активно перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях у, де-факто, військові полігони, повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Окупанти викладають лише російську історію, всесвітню історію і "історію краю", але без жодного українського змісту і жодної згадки про Україну.
Крім того, предмети "рідна мова", "рідна література" чи "друга іноземна" дозволені лише за заявою батьків. Однак на окупованих територіях це супроводжується ризиком переслідувань.
Також дітей на тимчасово окупованих територіях примусово вчитимуть "духовно-нравственной культуре росіі", керуванню безпілотниками та проходженню "воєнно-патріотичного виховання".
Нагадаємо
російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, інакше цих людей депортують.