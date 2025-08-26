росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС

$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 7232 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
25 серпня, 15:56 • 18234 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
25 серпня, 13:29 • 105932 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
25 серпня, 13:29 • 69074 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
25 серпня, 11:41 • 67502 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
25 серпня, 06:07 • 194683 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 05:46 • 186323 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70568 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 67655 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 7480 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 88729 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
25 серпня, 13:29 • 105937 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 06:07 • 194686 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 05:46 • 186325 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".

росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС

міністерство просвіти російської федерації затвердило 17 обов’язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Вони активно перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях у, де-факто, військові полігони, повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Окупанти викладають лише російську історію, всесвітню історію і "історію краю", але без жодного українського змісту і жодної згадки про Україну.

Крім того, предмети "рідна мова", "рідна література" чи "друга іноземна" дозволені лише за заявою батьків. Однак на окупованих територіях це супроводжується ризиком переслідувань.

Також дітей на тимчасово окупованих територіях примусово вчитимуть "духовно-нравственной культуре росіі", керуванню безпілотниками та проходженню "воєнно-патріотичного виховання".

Нагадаємо

російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, інакше цих людей депортують.

Євген Устименко

