рф утримує викрадених українських дітей у сотнях таборів і шкіл та піддає їх ідеологічній обробці - дослідження

У звіті Єльського університету йдеться про те, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях по всій країні та на окупованих територіях. Там дітей змушують проходити військову підготовку та "перевиховання" за кремлівськими стандартами. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

росія створила на своїй та тимчасово окупованій українській території мережу таборів, де утримує українських дітей, яких вивезли після початку повномасштабного вторгнення до України. Про це йдеться у новому дослідженні Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я.

У звіті йдеться про 210 об’єктів – від дитячих таборів і курортів до кадетських училищ, лікарень і навіть військової бази. Саме там, за даними дослідників, утримуються діти з України.

Росія використовує потенційно безпрецедентну систему масштабного перевиховання, військової підготовки та гуртожитків, здатну утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу – наголошується у звіті.

Українська влада оцінює, що до рф було вивезено майже 20 тисяч дітей, і лише невелику частину вдалося повернути додому. При цьому деякі діти навіть потрапляли на сайти з російськими оголошеннями про усиновлення.

Дослідження показало, що у двох третинах виявлених місць дітей піддають ідеологічній обробці. Крім того, у 39 закладах їх прямо навчають військовим навичкам та буквально готують до військових дій у майбутньому. Іноді дітей залучають до роботи у таборах, де розробляють обладнання для російської армії – від дронів до міношукачів.

Мережа локацій, а це справді мережа, щонайменше вдвічі перевищує наш максимальний розмір. Те, що відбувається з мілітаризацією дітей, є більш організованим та складнішим, ніж ми коли-небудь очікували – сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор дослідження.

Більшість цих закладів, як з’ясували дослідники, підпорядковуються російській владі – від Міністерства оборони до відомств, що управляють майном президента рф.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт володимира путіна та ще одного російського посадовця саме через примусове переміщення українських дітей.

