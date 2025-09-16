$41.280.03
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 1666 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 6298 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
06:54 • 11152 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 45545 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 57524 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 41492 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 44413 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42092 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 76009 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
рф утримує викрадених українських дітей у сотнях таборів і шкіл та піддає їх ідеологічній обробці - дослідження

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню". Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.

рф утримує викрадених українських дітей у сотнях таборів і шкіл та піддає їх ідеологічній обробці - дослідження

У звіті Єльського університету йдеться про те, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях по всій країні та на окупованих територіях. Там дітей змушують проходити військову підготовку та "перевиховання" за кремлівськими стандартами. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

росія створила на своїй та тимчасово окупованій українській території мережу таборів, де утримує українських дітей, яких вивезли після початку повномасштабного вторгнення до України. Про це йдеться у новому дослідженні Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я.

Україна врятувала 16 дітей з окупації: в ОП розповіли подробиці15.09.25, 19:08 • 2462 перегляди

У звіті йдеться про 210 об’єктів – від дитячих таборів і курортів до кадетських училищ, лікарень і навіть військової бази. Саме там, за даними дослідників, утримуються діти з України.

Росія використовує потенційно безпрецедентну систему масштабного перевиховання, військової підготовки та гуртожитків, здатну утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу 

– наголошується у звіті.

Українська влада оцінює, що до рф було вивезено майже 20 тисяч дітей, і лише невелику частину вдалося повернути додому. При цьому деякі діти навіть потрапляли на сайти з російськими оголошеннями про усиновлення.

Дослідження показало, що у двох третинах виявлених місць дітей піддають ідеологічній обробці. Крім того, у 39 закладах їх прямо навчають військовим навичкам та буквально готують до військових дій у майбутньому. Іноді дітей залучають до роботи у таборах, де розробляють обладнання для російської армії – від дронів до міношукачів.

Мережа локацій, а це справді мережа, щонайменше вдвічі перевищує наш максимальний розмір. Те, що відбувається з мілітаризацією дітей, є більш організованим та складнішим, ніж ми коли-небудь очікували

– сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор дослідження.

Більшість цих закладів, як з’ясували дослідники, підпорядковуються російській владі – від Міністерства оборони до відомств, що управляють майном президента рф.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт володимира путіна та ще одного російського посадовця саме через примусове переміщення українських дітей.

У Конгресі США пропонують визнати рф спонсором тероризму через викрадення українських дітей13.09.25, 01:06 • 4335 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
