Україна врятувала 16 дітей з окупації: в ОП розповіли подробиці

Україні вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях. Про це повідомив Глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі

За його словами, серед цих історій - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України. Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік. Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

Сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя. Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей