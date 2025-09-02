$41.370.05
11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей - Єрмак

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Група українських дітей та молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та рф. Серед них діти, яких примушували відвідувати російські школи, та дитина з інвалідністю.

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей - Єрмак

У межах ініціативи Bring Kids Back UA ще одна група українських дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та з території рф. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків. Серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися

- йдеться у повідомленні.

Єрмак зазначив, що серед повернутих, дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків.

"Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів", - зазначив Єрмак.

Він подякував команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку дітей.

"Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - наголосив він.

Нагадаємо

29 серпня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років. російські загарбники змушували їх вчити гімн росії, брати участь у пропагандистських заходах окупантів, а також декому загрожувала примусова мобілізація до армії рф

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Андрій Єрмак
Україна