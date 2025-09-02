До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей - Єрмак

У межах ініціативи Bring Kids Back UA ще одна група українських дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та з території рф. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків. Серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися - йдеться у повідомленні.

Єрмак зазначив, що серед повернутих, дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків.

"Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів", - зазначив Єрмак.

Він подякував команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку дітей.

"Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - наголосив він.

Нагадаємо

29 серпня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років. російські загарбники змушували їх вчити гімн росії, брати участь у пропагандистських заходах окупантів, а також декому загрожувала примусова мобілізація до армії рф