На Украину с оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу детей - Ермак

В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще одна группа украинских детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет вернулась с временно оккупированных территорий и с территории РФ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Годами они жили под давлением и страхом. Оккупанты заставляли посещать российские школы, угрожали и унижали родителей. Среди спасенных - мать с двумя сыновьями, которых депортировали в Россию и забрали украинские документы. Семья оставалась без элементарных условий для жизни - денег, одежды, еды. Они дважды пытались самостоятельно вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря помощи партнеров инициативы им удалось спастись - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что среди возвращенных ребенок с инвалидностью, который годами был вынужден жить на оккупированной территории без надлежащего лечения и необходимых лекарств.

"Сегодня она уже с мамой, в безопасности и под опекой украинских врачей", - отметил Ермак.

Он поблагодарил команду Офиса Омбудсмена Украины и всех международных партнеров за помощь в спасении детей.

"Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", - подчеркнул он.

Напомним

29 августа на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет. Российские захватчики заставляли их учить гимн России, участвовать в пропагандистских мероприятиях оккупантов, а также некоторым угрожала принудительная мобилизация в армию РФ