11:50 • 4728 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 26271 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 54790 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 72402 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 43837 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 96001 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 40166 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 71560 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 51943 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 102647 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
На Украину с оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу детей - Ермак

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Группа украинских детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет вернулась с временно оккупированных территорий и рф. Среди них дети, которых принуждали посещать российские школы, и ребенок с инвалидностью.

На Украину с оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу детей - Ермак

В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще одна группа украинских детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет вернулась с временно оккупированных территорий и с территории РФ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Годами они жили под давлением и страхом. Оккупанты заставляли посещать российские школы, угрожали и унижали родителей. Среди спасенных - мать с двумя сыновьями, которых депортировали в Россию и забрали украинские документы. Семья оставалась без элементарных условий для жизни - денег, одежды, еды. Они дважды пытались самостоятельно вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря помощи партнеров инициативы им удалось спастись

- говорится в сообщении.

Ермак отметил, что среди возвращенных ребенок с инвалидностью, который годами был вынужден жить на оккупированной территории без надлежащего лечения и необходимых лекарств.

"Сегодня она уже с мамой, в безопасности и под опекой украинских врачей", - отметил Ермак.

Он поблагодарил команду Офиса Омбудсмена Украины и всех международных партнеров за помощь в спасении детей.

"Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", - подчеркнул он.

Напомним

29 августа на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет. Российские захватчики заставляли их учить гимн России, участвовать в пропагандистских мероприятиях оккупантов, а также некоторым угрожала принудительная мобилизация в армию РФ

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Андрій Єрмак
Украина