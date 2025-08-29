На територію, контрольовану Україною, вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років
Київ • УНН
Групу дітей віком від 3 до 17 років повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини. Окупанти змушували їх вчити гімн РФ, брати участь у пропагандистських заходах та погрожували примусовою мобілізацією.
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років. російські загарбники змушували їх вчити гімн росії, брати участь у пропагандистських заходах окупантів, а також декому загрожувала примусова мобілізація до армії рф, пише УНН з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Деталі
На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - хлопчики та дівчатка, віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійному страху та небезпеці
Він також зазначив, що один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері. Інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.
Крім того, російські загарбники змушували батьків дітей віддавати їх у російські школи, де малечу примушували співати гімн росії, брати участь у пропагандистських "іграх" та зустрічатися з озброєними загарбниками.
На щастя, цим дітям вже нічого не загрожує. Вони - на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу
Зазначається, що порятунок цих дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за допомогою команди "Save Ukraine".
Доповнення
На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".
12 дітей, які роками жили під російською окупацією, переїхали на підконтрольні Україні території за ініціативою Bring Kids Back UA. Деякі з них були свідками жорстоких катувань рідних або самі стикалися з приниженням.