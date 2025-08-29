На територію, контрольовану Україною, вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 10343 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 26702 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 25909 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 40127 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 63465 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 60953 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 141114 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69790 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78651 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113933 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
5.4м/с
27%
752мм
Популярнi новини
Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодніPhoto29 серпня, 02:05 • 3970 перегляди
Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29 серпня, 02:23 • 10479 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 26532 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 23830 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 18984 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 40131 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 63468 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 76069 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 141115 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 214285 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 137972 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 167784 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 169674 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 158608 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 188909 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

На територію, контрольовану Україною, вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Групу дітей віком від 3 до 17 років повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини. Окупанти змушували їх вчити гімн РФ, брати участь у пропагандистських заходах та погрожували примусовою мобілізацією.

На територію, контрольовану Україною, вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу хлопчиків і дівчаток віком від 3 до 17 років. російські загарбники змушували їх вчити гімн росії, брати участь у пропагандистських заходах окупантів, а також декому загрожувала примусова мобілізація до армії рф, пише УНН з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Деталі

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - хлопчики та дівчатка, віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійному страху та небезпеці

- повідомив Прокудін.

Він також зазначив, що один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері. Інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

Крім того, російські загарбники змушували батьків дітей віддавати їх у російські школи, де малечу примушували співати гімн росії, брати участь у пропагандистських "іграх" та зустрічатися з озброєними загарбниками.

На щастя, цим дітям вже нічого не загрожує. Вони - на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу

- заявив Прокудін.

Зазначається, що порятунок цих дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за допомогою команди "Save Ukraine".

Доповнення

На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".

12 дітей, які роками жили під російською окупацією, переїхали на підконтрольні Україні території за ініціативою Bring Kids Back UA. Деякі з них були свідками жорстоких катувань рідних або самі стикалися з приниженням.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Україна