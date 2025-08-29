На территорию, контролируемую Украиной, удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет. российские захватчики заставляли их учить гимн россии, участвовать в пропагандистских мероприятиях оккупантов, а также некоторым угрожала принудительная мобилизация в армию рф, пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей из временно оккупированной Херсонщины. Это - мальчики и девочки, в возрасте от 3 до 17 лет. Они жили в постоянном страхе и опасности

Он также отметил, что один из мальчиков был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери. Другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации.

Кроме того, российские захватчики заставляли родителей детей отдавать их в российские школы, где малышей принуждали петь гимн россии, участвовать в пропагандистских "играх" и встречаться с вооруженными захватчиками.

К счастью, этим детям уже ничего не угрожает. Они - на свободной территории Украины рядом с родными, проходят реабилитацию и получают необходимую помощь