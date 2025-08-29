На территорию, контролируемую Украиной, удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет
Киев • УНН
Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн рф, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет. российские захватчики заставляли их учить гимн россии, участвовать в пропагандистских мероприятиях оккупантов, а также некоторым угрожала принудительная мобилизация в армию рф, пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Детали
На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей из временно оккупированной Херсонщины. Это - мальчики и девочки, в возрасте от 3 до 17 лет. Они жили в постоянном страхе и опасности
Он также отметил, что один из мальчиков был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери. Другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации.
Кроме того, российские захватчики заставляли родителей детей отдавать их в российские школы, где малышей принуждали петь гимн россии, участвовать в пропагандистских "играх" и встречаться с вооруженными захватчиками.
К счастью, этим детям уже ничего не угрожает. Они - на свободной территории Украины рядом с родными, проходят реабилитацию и получают необходимую помощь
Отмечается, что спасение этих детей произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с помощью команды "Save Ukraine".
Дополнение
На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".
12 детей, которые годами жили под российской оккупацией, переехали на подконтрольные Украине территории по инициативе Bring Kids Back UA. Некоторые из них были свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением.