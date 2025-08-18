З ТОТ України врятували 12 дітей, серед яких є свідки жорстоких катувань

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA до підконтрольних Україні територій переїхали 12 дітей, які до цього роками жили під російською окупацією. Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

З ТОт України вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками жили під російською окупацією. Це було здійснено завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Досі діти зазнавали тиску та переслідувань.

Окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти рф, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня. - ідеться у дописі керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак.

На сьогодні ці 12 дітей уу безпеці на території вільної України. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє, - додається в дописі Єрмака.

Нагадаємо

Трьох підлітків врятовано з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Окупанти погрожували дітям та їхнім сім'ям через проукраїнську позицію, змушували до навчання за російськими програмами та забороняли українську мову.

Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив