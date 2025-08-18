З ТОТ України врятували 12 дітей, серед яких є свідки жорстоких катувань

$41.340.11
Ексклюзив
14:23 • 3522 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 6384 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 11653 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 17280 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 73650 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 83472 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 50370 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 67580 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 76373 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 142838 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 3540 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 11662 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 42393 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 62477 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 73674 перегляди
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 56459 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 49728 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 83884 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 71090 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 137256 перегляди
З ТОТ України врятували 12 дітей, серед яких є свідки жорстоких катувань

Київ • УНН

 • 76 перегляди

12 дітей, які роками жили під російською окупацією, переїхали на підконтрольні Україні території за ініціативою Bring Kids Back UA. Деякі з них були свідками жорстоких катувань рідних або самі стикалися з приниженням.

З ТОТ України врятували 12 дітей, серед яких є свідки жорстоких катувань

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA до підконтрольних Україні територій переїхали 12 дітей, які до цього роками жили під російською окупацією. Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

З ТОт України вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками жили під російською окупацією. Це було здійснено завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Досі діти зазнавали тиску та переслідувань.

Окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти рф, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня.

- ідеться у дописі керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак.

На сьогодні ці 12 дітей уу безпеці на території вільної України. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє, - додається в дописі Єрмака.

Нагадаємо

Трьох підлітків врятовано з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Окупанти погрожували дітям та їхнім сім'ям через проукраїнську позицію, змушували до навчання за російськими програмами та забороняли українську мову.

Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив17.08.25, 15:12 • 21615 переглядiв

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Дитина
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна