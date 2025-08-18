С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток

$41.340.11
Эксклюзив
14:23 • 3090 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 5986 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 11418 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 17100 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73069 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 83036 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 50143 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 67385 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 76247 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 142579 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 42279 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 61425 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 55979 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 41460 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС11:22 • 14499 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 3070 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 11409 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 41832 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 61854 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73049 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Белый дом
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 56265 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 49555 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 83731 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 70948 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181358 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Крылатая ракета
Нефть
Строительство

С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток

Киев • УНН

 • 12 просмотра

12 детей, годами живших под российской оккупацией, переехали на подконтрольные Украине территории по инициативе Bring Kids Back UA. Некоторые из них были свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением.

С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на подконтрольные Украине территории переехали 12 детей, которые до этого годами жили под российской оккупацией. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Детали

С ВОТ Украины удалось спасти еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией. Это было осуществлено благодаря инициативе Bring Kids Back UA. До сих пор дети подвергались давлению и преследованиям.

Оккупанты врывались в их дома с обысками, заставляли ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, угрожали принудительным призывом или разлучением с родителями. Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением и страхом каждый день.

- говорится в сообщении руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

На сегодня эти 12 детей в безопасности на территории свободной Украины. Они проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы и снова могут учиться и строить планы на будущее, - добавляется в сообщении Ермака.

Напомним

Трое подростков спасены с временно оккупированной территории в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Оккупанты угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции, принуждали к обучению по российским программам и запрещали украинский язык.

Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление17.08.25, 15:12 • 21615 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Ребенок
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина