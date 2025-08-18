С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток
12 детей, годами живших под российской оккупацией, переехали на подконтрольные Украине территории по инициативе Bring Kids Back UA. Некоторые из них были свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на подконтрольные Украине территории переехали 12 детей, которые до этого годами жили под российской оккупацией. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
С ВОТ Украины удалось спасти еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией. Это было осуществлено благодаря инициативе Bring Kids Back UA. До сих пор дети подвергались давлению и преследованиям.
Оккупанты врывались в их дома с обысками, заставляли ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, угрожали принудительным призывом или разлучением с родителями. Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением и страхом каждый день.
На сегодня эти 12 детей в безопасности на территории свободной Украины. Они проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы и снова могут учиться и строить планы на будущее, - добавляется в сообщении Ермака.
Трое подростков спасены с временно оккупированной территории в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Оккупанты угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции, принуждали к обучению по российским программам и запрещали украинский язык.
