С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на подконтрольные Украине территории переехали 12 детей, которые до этого годами жили под российской оккупацией. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Детали

С ВОТ Украины удалось спасти еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией. Это было осуществлено благодаря инициативе Bring Kids Back UA. До сих пор дети подвергались давлению и преследованиям.

Оккупанты врывались в их дома с обысками, заставляли ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, угрожали принудительным призывом или разлучением с родителями. Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением и страхом каждый день. - говорится в сообщении руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

На сегодня эти 12 детей в безопасности на территории свободной Украины. Они проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы и снова могут учиться и строить планы на будущее, - добавляется в сообщении Ермака.

Напомним

Трое подростков спасены с временно оккупированной территории в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Оккупанты угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции, принуждали к обучению по российским программам и запрещали украинский язык.

Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление