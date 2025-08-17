Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление

На временно оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой срыва. Передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях критическая ситуация с водоснабжением, и из-за этого под угрозой будущий отопительный сезон.

Вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно. Несмотря на обещания оккупантов "подвозить воду", реализовать это технически нереально — для отопления нужны десятки тысяч кубометров ежедневно, которые автоцистерны обеспечить не способны. - передает Центр национального сопротивления.

Вопрос обеспечения базовых условий жизни на временно оккупированных территориях - в сфере ответственности тех, кто занял часть государства без получения суверенных прав.

Международное гуманитарное право определяет - оккупант несет полную ответственность за обеспечение базовых условий жизни на временно оккупированных территориях, информирует ЦНС.

