Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление

На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.
На временно оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой срыва. Передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях критическая ситуация с водоснабжением, и из-за этого под угрозой будущий отопительный сезон.
Вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно. Несмотря на обещания оккупантов "подвозить воду", реализовать это технически нереально — для отопления нужны десятки тысяч кубометров ежедневно, которые автоцистерны обеспечить не способны.
Вопрос обеспечения базовых условий жизни на временно оккупированных территориях - в сфере ответственности тех, кто занял часть государства без получения суверенных прав.
Международное гуманитарное право определяет - оккупант несет полную ответственность за обеспечение базовых условий жизни на временно оккупированных территориях, информирует ЦНС.
На временно оккупированных территориях Украины цена на привозную воду выросла с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку.
