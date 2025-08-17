Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление

$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 8752 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
07:17 • 15498 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 103047 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 67686 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 69593 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 61764 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51733 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246860 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213809 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168287 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
07:17 • 15488 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 352079 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 305014 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 308692 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 315666 просмотра
Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.

Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление

На временно оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой срыва. Передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Подробности

На временно оккупированных территориях критическая ситуация с водоснабжением, и из-за этого под угрозой будущий отопительный сезон.

Вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно. Несмотря на обещания оккупантов "подвозить воду", реализовать это технически нереально — для отопления нужны десятки тысяч кубометров ежедневно, которые автоцистерны обеспечить не способны.

- передает Центр национального сопротивления.

Вопрос обеспечения базовых условий жизни на временно оккупированных территориях - в сфере ответственности тех, кто занял часть государства без получения суверенных прав.

Международное гуманитарное право определяет - оккупант несет полную ответственность за обеспечение базовых условий жизни на временно оккупированных территориях, информирует ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины цена на привозную воду выросла с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку.

Минобразования РФ разослало учителям на ВОТ Украины рекомендации по надзору за детьми без российского паспорта

В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери17.08.25, 14:33 • 708 просмотров

Игорь Тележников

Ребенок
Донецкая область
Луганская область
Украина