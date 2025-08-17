Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив

$41.450.00
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 16342 перегляди
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділюPhoto17 серпня, 03:59 • 9318 перегляди
Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб17 серпня, 04:35 • 4682 перегляди
ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф17 серпня, 04:54 • 5294 перегляди
The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути17 серпня, 05:28 • 3984 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 304663 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 315338 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі11:21 • 920 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 3322 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 50128 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 42017 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 111001 перегляди
Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив

Київ • УНН

На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.

На тимчасово окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою зриву. Передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях критична ситуація з постачанням води, і через це під загрозою майбутній опалювальний сезон.

 Вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально — для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні.

- передає Центр національного спротиву.

Питання забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях - у сфері відповідальності тих, хто зайняв частину держави без отримання суверенних прав.

Міжнародне гуманітарне право визначає - окупант несе повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях, інформує ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України ціна на привозну воду зросла з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку.

міносвіти рф розіслало вчителям на ТОТ України рекомендації щодо нагляду за дітьми без російського паспорта

