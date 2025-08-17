Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив
На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.
На тимчасово окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою зриву. Передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях критична ситуація з постачанням води, і через це під загрозою майбутній опалювальний сезон.
Вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально — для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні.
Питання забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях - у сфері відповідальності тих, хто зайняв частину держави без отримання суверенних прав.
Міжнародне гуманітарне право визначає - окупант несе повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях, інформує ЦНС.
На тимчасово окупованих територіях України ціна на привозну воду зросла з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку.
