Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД

Винахідницька активність у росії впала до найнижчого рівня за 20 років - кількість патентів скоротилася майже на чверть після початку війни. Більшість державних "інноваційних" проєктів є запозиченими або адаптованими технологіями, а не справжніми новаціями. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Зазначається, що кількість винаходів у росії впала до мінімуму за два десятиліття, попри гучні вимоги кремля замінити західні технології та забезпечити "технологічний суверенітет".

Після початку повномасштабної війни кількість виданих патентів у рф скоротилася на чверть і відкотилася до рівня початку 2000-х. У 2024 році було зареєстровано лише 21 тисячу патентів — майже на 40% менше, ніж до війни