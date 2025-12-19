Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД
Кількість патентів у росії скоротилася майже на чверть після початку війни, досягнувши найнижчого рівня за 20 років. Більшість державних "інноваційних" проєктів є запозиченими або адаптованими технологіями, а не справжніми новаціями.
Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що кількість винаходів у росії впала до мінімуму за два десятиліття, попри гучні вимоги кремля замінити західні технології та забезпечити "технологічний суверенітет".
Після початку повномасштабної війни кількість виданих патентів у рф скоротилася на чверть і відкотилася до рівня початку 2000-х. У 2024 році було зареєстровано лише 21 тисячу патентів — майже на 40% менше, ніж до війни
"Держава звітує про величезні бюджети на "інноваційну діяльність" і впровадження "передових технологій". Але лише приблизно 10% із них є справді новими. Решта - це запозичені або адаптовані рішення, які давно використовуються за межами росії", - додали в ЦПД.
