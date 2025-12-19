Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД
Киев • УНН
Количество патентов в России сократилось почти на четверть после начала войны, достигнув самого низкого уровня за 20 лет. Большинство государственных "инновационных" проектов являются заимствованными или адаптированными технологиями, а не настоящими новациями.
Изобретательская активность в России упала до самого низкого уровня за 20 лет — количество патентов сократилось почти на четверть после начала войны. Большинство государственных «инновационных» проектов являются заимствованными или адаптированными технологиями, а не настоящими новациями. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что количество изобретений в России упало до минимума за два десятилетия, несмотря на громкие требования Кремля заменить западные технологии и обеспечить «технологический суверенитет».
После начала полномасштабной войны количество выданных патентов в РФ сократилось на четверть и откатилось до уровня начала 2000-х. В 2024 году было зарегистрировано лишь 21 тысяча патентов — почти на 40% меньше, чем до войны
«Государство отчитывается об огромных бюджетах на «инновационную деятельность» и внедрение «передовых технологий». Но лишь примерно 10% из них являются действительно новыми. Остальные — это заимствованные или адаптированные решения, которые давно используются за пределами России», — добавили в ЦПД.
россия милитаризует Арктику под видом науки: в ГУР рассказали о планах Кремля18.06.25, 09:19 • 2961 просмотр