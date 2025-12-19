$42.340.15
02:37
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
00:22
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
публикации
Эксклюзивы
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Количество патентов в России сократилось почти на четверть после начала войны, достигнув самого низкого уровня за 20 лет. Большинство государственных "инновационных" проектов являются заимствованными или адаптированными технологиями, а не настоящими новациями.

Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД

Изобретательская активность в России упала до самого низкого уровня за 20 лет — количество патентов сократилось почти на четверть после начала войны. Большинство государственных «инновационных» проектов являются заимствованными или адаптированными технологиями, а не настоящими новациями. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что количество изобретений в России упало до минимума за два десятилетия, несмотря на громкие требования Кремля заменить западные технологии и обеспечить «технологический суверенитет».

После начала полномасштабной войны количество выданных патентов в РФ сократилось на четверть и откатилось до уровня начала 2000-х. В 2024 году было зарегистрировано лишь 21 тысяча патентов — почти на 40% меньше, чем до войны

- говорится в сообщении.

«Государство отчитывается об огромных бюджетах на «инновационную деятельность» и внедрение «передовых технологий». Но лишь примерно 10% из них являются действительно новыми. Остальные — это заимствованные или адаптированные решения, которые давно используются за пределами России», — добавили в ЦПД.

россия милитаризует Арктику под видом науки: в ГУР рассказали о планах Кремля18.06.25, 09:19 • 2961 просмотр

Вита Зеленецкая

