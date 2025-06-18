россия милитаризует Арктику под видом науки: в ГУР рассказали о планах Кремля

кремль активизирует деятельность в Арктике на фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике — в частности залежей полезных ископаемых и Северного морского пути. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает УНН.

Как отметил Черняк, к лючевым инструментом реализации арктической стратегии рф выступает государственное предприятие "арктический и антарктический научно-исследовательский институт". Формально структура выполняет "научные задачи", однако фактически — является звеном ресурсно-военного проекта москвы.

Этот НИИ имеет целью выполнение следующих задач:

Научные экспедиции, которые организует институт, изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Все эти данные имеют двойное назначение — как для гражданского использования, так и для планирования военных операций и передвижения флота.

Кроме того, россия развивает инфраструктуру региона: устанавливает коммуникационное оборудование, в частности системы спутниковой связи, которые могут использоваться для координации арктических операций Северного флота рф и обеспечения действий беспилотных систем.

По словам представителя ГУР МО, мир должен быть готов к тому, что очередные "научные инициативы" кремля — лишь завеса для новой фазы милитаризации Арктики.

Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и в дальнейшем будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения