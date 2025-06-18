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росія мілітаризує Арктику під виглядом науки: у ГУР розповіли про плани Кремля

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Кремль активізує діяльність в Арктиці через глобальне потепління та нові можливості. РФ використовує наукові експедиції для військових цілей та розширює інфраструктуру.

росія мілітаризує Арктику під виглядом науки: у ГУР розповіли про плани Кремля

кремль активізує діяльність у Арктиці на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці — зокрема покладів корисних копалин і Північного морського шляху. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Черняк, к лючовим інструментом реалізації арктичної стратегії рф виступає державне підприємство "арктіческій і антарктіческій научно-ісслєдовательскій інстітут". Формально структура виконує "наукові завдання", однак фактично — є ланкою ресурсно-військового проєкту москви.

Цей НДІ має на меті виконання наступних завдань:

  • проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ;
    • аналіз льодової обстановки в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів;
      • моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

        Наукові експедиції, які організовує інститут, вивчають температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Усі ці дані мають подвійне призначення — як для цивільного використання, так і для планування військових операцій та пересування флоту.

        Крім того, росія розвиває інфраструктуру регіону: встановлює комунікаційне обладнання, зокрема системи супутникового зв’язку, що можуть використовуватися для координації арктичних операцій Північного флоту рф та забезпечення дій безпілотних систем.

        За словами представника ГУР МО, світ має бути готовим до того, що чергові "наукові ініціативи" кремля — лише завіса для нової фази мілітаризації Арктики.

        Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження

        – сказав Черняк.

        Нагадаємо

        росія використовує своє "православ’я" для впливу в країнах Африки і здійснює там експансію на духовному рівні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

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        Арктика
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