росія експортує "православ’я" в Африку як інструмент впливу - Юсов

росія активно просуває російське "православ’я" в країнах Африки як частину своєї гібридної експансії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР заявили, що кремлівський режим залучає російську православну церкву до реалізації власних політичних цілей за межами рф.

Він наголосив, що релігійні ініціативи з боку москви супроводжуються формуванням мереж впливу.

Одним із ключових напрямків експансії стала поява окремої церковної структури.

Одним із ключових елементів впливу став Патріарший екзархат Африки — організація, створена рпц у грудні 2021 року як відповідь на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором

Після цього, за словами Юсова, рпц почала активні дії у країнах Африки.

рпц ініціювала "переходи" священників у низці африканських країн під московську юрисдикцію, назвавши це "захистом від розколу церкви"

Реакція з боку Олександрійської церкви не забарилась.

У відповідь Олександрійська православна церква офіційно назвала дії росіян вторгненням на її канонічну територію

Він також повідомив, що росіяни намагаються закріпити присутність рпц через будівництво церков та навчальні проєкти.

рпц розбудовує в Африці храми та реалізує освітні ініціативи для формування довіри місцевого населення до московських наративів

На завершення Юсов підкреслив, що дії рф в Африці не обмежуються лише військовими засобами.

Держава-агресор активно експортує в Африку не тільки зброю, але й "православ’я". Церква використовується як інструмент впливу та підриву легітимних церковних структур. Це – черговий елемент гібридної експансії росії