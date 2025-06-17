росія експортує "православ’я" в Африку як інструмент впливу - Юсов
Київ • УНН
Росія використовує РПЦ для впливу в Африці, формуючи проросійські мережі та будуючи храми. Це частина гібридної експансії, підриває легітимні церковні структури.
росія активно просуває російське "православ’я" в країнах Африки як частину своєї гібридної експансії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
У ГУР заявили, що кремлівський режим залучає російську православну церкву до реалізації власних політичних цілей за межами рф.
Кремлівська влада активно використовує російську православну церкву як інструмент гібридного впливу на африканському континенті
Він наголосив, що релігійні ініціативи з боку москви супроводжуються формуванням мереж впливу.
Під прикриттям "духовної місії" рпц формує проросійські мережі для просування вигідних кремлю наративів
Одним із ключових напрямків експансії стала поява окремої церковної структури.
Одним із ключових елементів впливу став Патріарший екзархат Африки — організація, створена рпц у грудні 2021 року як відповідь на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором
Після цього, за словами Юсова, рпц почала активні дії у країнах Африки.
рпц ініціювала "переходи" священників у низці африканських країн під московську юрисдикцію, назвавши це "захистом від розколу церкви"
Реакція з боку Олександрійської церкви не забарилась.
У відповідь Олександрійська православна церква офіційно назвала дії росіян вторгненням на її канонічну територію
Він також повідомив, що росіяни намагаються закріпити присутність рпц через будівництво церков та навчальні проєкти.
рпц розбудовує в Африці храми та реалізує освітні ініціативи для формування довіри місцевого населення до московських наративів
На завершення Юсов підкреслив, що дії рф в Африці не обмежуються лише військовими засобами.
Держава-агресор активно експортує в Африку не тільки зброю, але й "православ’я". Церква використовується як інструмент впливу та підриву легітимних церковних структур. Це – черговий елемент гібридної експансії росії
рф поширює фейки про заборону православ'я в Україні23.08.24, 05:00 • 117507 переглядiв