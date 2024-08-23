рф поширює фейки про заборону православ'я в Україні
Київ • УНН
Пропагандистські російські ЗМІ неправдиво заявляють про заборону православ'я в Україні. Насправді обмеження стосуються лише організацій, пов'язаних з РПЦ, через міркування національної безпеки.
російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито заборону православ'я в Україні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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Пропагандистські ЗМІ терористичної держави заявляють, що Україна заборонила православ'я, підтримуючи ПЦУ і звинувачуючи її в розповсюдженні наркотиків та пропаганді содомії.
Насправді ці твердження є частиною пропагандистської кампанії, мета якої - дискредитувати Україну.
Заборона релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ, викликана міркуваннями національної безпеки, оскільки РПЦ використовується рф як інструмент агресії.
СБУ проводить розслідування проти священнослужителів УПЦ (МП) за підтримку агресії і виявляє антиукраїнські матеріали.
Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні21.08.24, 19:44 • 21338 переглядiв