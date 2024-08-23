рф распространяет фейки о запрете православия в Украине
Киев • УНН
Пропагандистские российские СМИ неправдиво заявляют о запрете православия в Украине. На самом деле ограничения касаются только организаций, связанных с РПЦ, по соображениям национальной безопасности.
российские медиа распространяют ложную информацию о якобы запрете православия в Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Детали
Пропагандистские СМИ террористического государства заявляют, что Украина запретила православие, поддерживая ПЦУ и обвиняя ее в распространении наркотиков и пропаганде содомии.
На самом деле эти утверждения являются частью пропагандистской кампании, цель которой - дискредитировать Украину.
Запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ, вызван соображениями национальной безопасности, поскольку РПЦ используется рф как инструмент агрессии.
СБУ проводит расследование против священнослужителей УПЦ (МП) за поддержку агрессии и выявляет антиукраинские материалы.
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