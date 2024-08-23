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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 02:00  •  1083 просмотра

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Пропагандистские российские СМИ неправдиво заявляют о запрете православия в Украине. На самом деле ограничения касаются только организаций, связанных с РПЦ, по соображениям национальной безопасности.

российские медиа распространяют ложную информацию о якобы запрете православия в Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пропагандистские СМИ террористического государства заявляют, что Украина запретила православие, поддерживая ПЦУ и обвиняя ее в распространении наркотиков и пропаганде содомии.

На самом деле эти утверждения являются частью пропагандистской кампании, цель которой - дискредитировать Украину.

Запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ, вызван соображениями национальной безопасности, поскольку РПЦ используется рф как инструмент агрессии.

СБУ проводит расследование против священнослужителей УПЦ (МП) за поддержку агрессии и выявляет антиукраинские материалы.

Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні21 августа 2024, 16:44 • 20691 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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