Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем закон о запрете УПЦ (МП) в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Обсудили украинский закон о «духовной независимости», который в частности предусматривает запрет деятельности УПЦ (МП) в стране. Об этом глава государства рассказал в X, передает УНН.

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Провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил Его Святейшество за молитвы ради Украины и за непоколебимую поддержку нашего народа - рассказал Зеленский.

Они совместно оценили развитие сотрудничества, в частности недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат.

Глава государства также выразил ожидания относительно ответного визита Патриархата.

Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и отметил, что независимый народ должен быть независимым также и духовно. Заверил, что наше государство стремится укреплять православие в Украине и способствовать открытому диалогу между церквями - подчеркнул президент.

Напомним,

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

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