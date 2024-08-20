В отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП) открыты дела, 26 получили приговоры - СБУ

С начала полномасштабной войны открыто производство в отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП), почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения рф по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП), почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры", - сообщили в СБУ.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея на фоне принятия законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что СБУ не борется со священнослужителями в целом. У службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой фсбешные мундиры.