россия экспортирует "православие" в Африку как инструмент влияния - Юсов
Киев • УНН
Россия использует РПЦ для влияния в Африке, формируя пророссийские сети и строя храмы. Это часть гибридной экспансии, подрывает легитимные церковные структуры.
россия активно продвигает русское "православие" в странах Африки как часть своей гибридной экспансии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Детали
В ГУР заявили, что кремлевский режим привлекает русскую православную церковь к реализации собственных политических целей за пределами рф.
Кремлевская власть активно использует русскую православную церковь как инструмент гибридного влияния на африканском континенте
Он подчеркнул, что религиозные инициативы со стороны москвы сопровождаются формированием сетей влияния.
Под прикрытием "духовной миссии" рпц формирует пророссийские сети для продвижения выгодных кремлю нарративов
Одним из ключевых направлений экспансии стало появление отдельной церковной структуры.
Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная рпц в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором
После этого, по словам Юсова, рпц начала активные действия в странах Африки.
рпц инициировала "переходы" священников в ряде африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это "защитой от раскола церкви"
Реакция со стороны Александрийской церкви не замедлилась.
В ответ Александрийская православная церковь официально назвала действия россиян вторжением на ее каноническую территорию
Он также сообщил, что россияне пытаются закрепить присутствие рпц через строительство церквей и учебные проекты.
рпц развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам
В завершение Юсов подчеркнул, что действия рф в Африке не ограничиваются только военными средствами.
Государство-агрессор активно экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие". Церковь используется как инструмент влияния и подрыва легитимных церковных структур. Это – очередной элемент гибридной экспансии россии
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине23.08.24, 05:00 • 117507 просмотров