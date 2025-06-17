россия экспортирует "православие" в Африку как инструмент влияния - Юсов

россия активно продвигает русское "православие" в странах Африки как часть своей гибридной экспансии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР заявили, что кремлевский режим привлекает русскую православную церковь к реализации собственных политических целей за пределами рф.

Он подчеркнул, что религиозные инициативы со стороны москвы сопровождаются формированием сетей влияния.

Одним из ключевых направлений экспансии стало появление отдельной церковной структуры.

Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная рпц в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором

После этого, по словам Юсова, рпц начала активные действия в странах Африки.

рпц инициировала "переходы" священников в ряде африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это "защитой от раскола церкви"

Реакция со стороны Александрийской церкви не замедлилась.

В ответ Александрийская православная церковь официально назвала действия россиян вторжением на ее каноническую территорию

Он также сообщил, что россияне пытаются закрепить присутствие рпц через строительство церквей и учебные проекты.

рпц развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам

В завершение Юсов подчеркнул, что действия рф в Африке не ограничиваются только военными средствами.

Государство-агрессор активно экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие". Церковь используется как инструмент влияния и подрыва легитимных церковных структур. Это – очередной элемент гибридной экспансии россии