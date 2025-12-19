$42.340.15
00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна

Київ • УНН

 2082 перегляди

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) повністю запустила Інвестиційний фонд відбудови США–Україна, який почне розгляд проєктів у 2026 році. Фонд зосередиться на критично важливих корисних копалинах, енергетиці, транспорті, логістиці та технологіях, залучаючи приватний капітал.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна

Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів Америки (DFC) оголосила про повний запуск Інвестиційного фонду відбудови США–Україна, який розпочне роботу та розгляд перших проєктів у 2026 році.  Відповідне рішення ухвалили під час другого засідання Ради директорів Фонду у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на сайт організації.  

Деталі

Зазначається, що Фонд готовий розпочати свою діяльність і планує розглядати перші інвестиційні проєкти у 2026 році. Рада директорів схвалила інвестиційні та фондові правила, а також оновлену стратегію інвестування.

За словами генерального директора DFC Бена Блека, запуск Фонду менш ніж за рік став можливим завдяки співпраці DFC з урядом України, Міністерством фінансів США та Державним департаментом. Він підкреслив, що Фонд покликаний підтримувати реалізацію інвестиційних проєктів, які відповідають спільним інтересам США та України.

Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися в інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагення президента Трампа забезпечити довготривалий мир

- заявив генеральний директор DFC Бен Блек.

Пріоритетними сферами для інвестування визначено критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології. Фонд також планує залучати приватний капітал зі США та пов’язаних інвесторів.

Інвестиційний фонд відбудови США–Україна розглядають як важливий інструмент економічного співробітництва між двома країнами.

Фонд відкриває можливості для інвестицій у стратегічні проєкти по всій Україні - від видобутку критично важливих ресурсів до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших ключових напрямів.

Нагадаємо

17 грудня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Інвестиційний фонд відбудови обсягом 75 млн дол., й Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, стартові позиції будуть нараховувати 150 млн. дол. 

Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ11.12.25, 08:59 • 22881 перегляд

Віта Зеленецька

Фінанси
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Державний департамент США
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна