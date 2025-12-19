$42.340.15
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) полностью запустила Инвестиционный фонд восстановления США–Украина, который начнет рассмотрение проектов в 2026 году. Фонд сосредоточится на критически важных полезных ископаемых, энергетике, транспорте, логистике и технологиях, привлекая частный капитал.

Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина

Международная финансовая корпорация развития Соединенных Штатов Америки (DFC) объявила о полном запуске Инвестиционного фонда восстановления США–Украина, который начнет работу и рассмотрение первых проектов в 2026 году. Соответствующее решение было принято во время второго заседания Совета директоров Фонда в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

Детали

Отмечается, что Фонд готов начать свою деятельность и планирует рассматривать первые инвестиционные проекты в 2026 году. Совет директоров одобрил инвестиционные и фондовые правила, а также обновленную стратегию инвестирования.

По словам генерального директора DFC Бена Блэка, запуск Фонда менее чем за год стал возможным благодаря сотрудничеству DFC с правительством Украины, Министерством финансов США и Государственным департаментом. Он подчеркнул, что Фонд призван поддерживать реализацию инвестиционных проектов, отвечающих общим интересам США и Украины.

Сомнений нет: США и Украина готовы вкладываться в инвестиционные проекты, которые будут продвигать общие национальные интересы и улучшат жизнь как американского, так и украинского народа. Это результат стремления президента Трампа обеспечить долгосрочный мир

- заявил генеральный директор DFC Бен Блэк.

Приоритетными сферами для инвестирования определены критически важные полезные ископаемые, энергетика, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные и инновационные технологии. Фонд также планирует привлекать частный капитал из США и связанных инвесторов.

Инвестиционный фонд восстановления США–Украина рассматривается как важный инструмент экономического сотрудничества между двумя странами.

Фонд открывает возможности для инвестиций в стратегические проекты по всей Украине - от добычи критически важных ресурсов до развития энергетики, морской инфраструктуры и других ключевых направлений.

Напомним

17 декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Инвестиционный фонд восстановления объемом 75 млн долл., и Украина удвоит этот взнос. Таким образом, стартовые позиции будут насчитывать 150 млн. долл.

Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ11.12.25, 08:59 • 22879 просмотров

Вита Зеленецкая

