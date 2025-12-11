Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающую ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Эти предложения, как пишет издание, вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. "Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента", - говорится в публикации.

План США, как указано, изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными, но описаны The Wall Street Journal американскими и европейскими официальными лицами.

"В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая строительство нового крупного центра обработки данных, который будет работать от атомной электростанции, которая сейчас оккупирована российскими войсками", - сказано в публикации.

"В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса, предусматривающий инвестиции американских компаний в стратегические секторы, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие возобновлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир", - пишет издание.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что "не уверены в серьезности некоторых предложений США". Один из чиновников сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе жилого комплекса в стиле Ривьеры. Другой, говоря о предложенных американо-российских энергетических соглашениях, назвал это экономической версией конференции 1945 года, где победители Второй мировой войны разделили Европу. "Это как Ялта", - сказал он.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп и его команда работают над заключением соглашения о прекращении войны, которая, по словам президента, затянулась слишком надолго. Во время телефонного разговора в среду Трамп обсудил мирный процесс с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В среду Трамп заявил журналистам, что обдумывает возможность участия во встрече в Европе в эти выходные. "Думаю, у нас возникли некоторые разногласия относительно людей, и мы посмотрим, чем это закончится, - сказал он. - Мы не хотим тратить время зря".

Европа, стремящаяся отказаться от российского газа после вторжения РФ в Украину в 2022 году, чтобы лишить Кремль военных резервов и уменьшить свою зависимость от стратегического соперника, не хочет возобновлять закупку энергоносителей у страны, которую она считает своей самой большой угрозой безопасности.

Европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских институциях, для предоставления кредита для Украины.

Столкновение за столом переговоров теперь касается не только границ, но и все больше бизнеса - и, как ни странно, противопоставляет не только Россию Украине, но и США своим традиционным союзникам в Европе - говорится в публикации.

Ранее издание сообщало, что "американские компании, тесно связанные с администрацией Трампа, стремятся получить выгоду из американского мирного плана".

Правительство Германии всячески пытается объяснить, что европейские санкции запрещают любые работы или финансовые операции, связанные с ремонтом или повторным использованием "Северного потока".

Европейские чиновники опасаются, что "подход США даст России передышку, необходимую для восстановления экономики и военного укрепления". В новой оценке западного разведывательного агентства, с которой ознакомилось издание, говорится, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы управления военной экономикой при одновременном контроле цен являются системным риском для ее банковского сектора.

"Если американская стратегия возобладает, она перечеркнет собственные планы Европы по поддержке правительства Украины в военное время и еще больше закрепит экономическую изоляцию России", - пишет издание. В результате, по словам нескольких чиновников, "начнется бешеная гонка за продвижение вперед, прежде чем США навяжут собственные договоренности".

Американские чиновники, участвующие в переговорах, заявляют, что подход Европы "быстро истощит замороженные средства". Вашингтон, с другой стороны, "привлечет руководителей Уолл-стрит и миллиардеров из частных инвестиционных фондов для инвестирования этих денег и расширения объема доступных для инвестиций средств", пишет издание. Один из чиновников, участвовавших в переговорах, заявил, что под американским управлением сумма может вырасти до 800 миллиардов долларов. "Мы действительно понимаем финансовый рост", - сказал чиновник.

В среду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивные переговоры с исполнительным директором инвестиционной фирмы BlackRock Ларри Финком.

"Переговорная команда США рассматривает совместную экономическую деятельность и энергетическую взаимозависимость как краеугольный камень своей философии "бизнес ради мира": например, украинские центры обработки данных будут получать энергию от Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована Россией и является крупнейшей в Европе", - говорится в публикации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник на встрече на Даунинг-стрит в Лондоне с Зеленским и лидерами Франции и Великобритании, что он "скептически относится к предложениям США".

На прошлой неделе Европейский парламент и правительства стран-членов завершили законодательное соглашение о постепенном прекращении поставок всего российского газа по трубопроводам в течение двух лет.

"Трансатлантические дебаты переворачивают почти полвека политики США и Европы в отношении Москвы", - пишет издание. Президенты США от Рональда Рейгана до Трампа во время его первого срока давили на европейских союзников, чтобы они переосмыслили свою зависимость от Москвы в отношении товаров, главным образом газа, указывает издание.

Европа, напротив, придерживалась политики под названием Wandel Durch Handel - "Изменения через торговлю" - убеждения, что экономические связи между Западом и Москвой сдержат Кремль от развязывания войны и даже помогут экспортировать демократию в Россию. Трамп во время своего второго срока делает подобную ставку, с той разницей, что администрация не ожидает, что Россия превратится в демократию, пишет издание.

Ускоренный график челночной дипломатии и саммитов в последние недели, как отмечает издание, свидетельствует о том, что "дебаты мчатся к безумному завершению".

Стив Виткофф, посланник Трампа по вопросам России, и Джаред Кушнер, его зять, консультировались с высшими руководителями Уолл-стрит, чтобы определить, как возродить разрушенную экономику Украины. "Их планы, представленные украинцам, включают предложение, чтобы ветераны сложили оружие и получали зарплату на уровне Кремниевой долины, управляя одними из самых современных в мире центров обработки данных, построенных американскими компаниями". Главный переговорщик Украины, Рустем Умеров, как отмечается, "был постоянным гостем в роскошном поместье Виткоффа в Майами".

"Европейские лидеры провели сегодня телефонный разговор с Виткоффом и встретятся в Париже на выходных. В понедельник они снова соберутся в Берлине. Виткофф и Кушнер будут участвовать в этих конференциях по видеосвязи", - сказано в публикации.

На прошлой неделе двое американцев провели несколько часов с главой Кремля Владимиром Путиным, утверждая, что России нужно продемонстрировать свою готовность завершить войну дипломатическим путем, прежде чем она сможет воспользоваться преимуществами ослабления санкций и инвестиций, которые может принести мирное соглашение, пишет издание.

