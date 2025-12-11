$42.280.10
49.220.12
ukenru
07:59 • 160 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 1682 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 15767 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 31034 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 30424 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 32451 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28813 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 26671 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 33132 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22276 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
91%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 6838 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 12959 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22 • 9512 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 16848 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 12776 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 24629 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 26228 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 32587 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 40088 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44737 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Никол Пашинян
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 15495 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 21166 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 17828 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 25562 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 35530 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Боинг B-52 Стратофортресс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Администрация Трампа передала европейским коллегам документы с видением восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Предложения вызвали ожесточенную борьбу между Америкой и ее союзниками в Европе.

Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающую ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Эти предложения, как пишет издание, вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. "Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента", - говорится в публикации.

План США, как указано, изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными, но описаны The Wall Street Journal американскими и европейскими официальными лицами.

"В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая строительство нового крупного центра обработки данных, который будет работать от атомной электростанции, которая сейчас оккупирована российскими войсками", - сказано в публикации.

"В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса, предусматривающий инвестиции американских компаний в стратегические секторы, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие возобновлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир", - пишет издание.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что "не уверены в серьезности некоторых предложений США". Один из чиновников сравнил их с видением президента Трампа о строительстве в Газе жилого комплекса в стиле Ривьеры. Другой, говоря о предложенных американо-российских энергетических соглашениях, назвал это экономической версией конференции 1945 года, где победители Второй мировой войны разделили Европу. "Это как Ялта", - сказал он.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп и его команда работают над заключением соглашения о прекращении войны, которая, по словам президента, затянулась слишком надолго. Во время телефонного разговора в среду Трамп обсудил мирный процесс с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом10.12.25, 23:59 • 15760 просмотров

В среду Трамп заявил журналистам, что обдумывает возможность участия во встрече в Европе в эти выходные. "Думаю, у нас возникли некоторые разногласия относительно людей, и мы посмотрим, чем это закончится, - сказал он. - Мы не хотим тратить время зря".

Европа, стремящаяся отказаться от российского газа после вторжения РФ в Украину в 2022 году, чтобы лишить Кремль военных резервов и уменьшить свою зависимость от стратегического соперника, не хочет возобновлять закупку энергоносителей у страны, которую она считает своей самой большой угрозой безопасности.

Европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских институциях, для предоставления кредита для Украины.

Столкновение за столом переговоров теперь касается не только границ, но и все больше бизнеса - и, как ни странно, противопоставляет не только Россию Украине, но и США своим традиционным союзникам в Европе

- говорится в публикации.

Ранее издание сообщало, что "американские компании, тесно связанные с администрацией Трампа, стремятся получить выгоду из американского мирного плана".

Правительство Германии всячески пытается объяснить, что европейские санкции запрещают любые работы или финансовые операции, связанные с ремонтом или повторным использованием "Северного потока".

Европейские чиновники опасаются, что "подход США даст России передышку, необходимую для восстановления экономики и военного укрепления". В новой оценке западного разведывательного агентства, с которой ознакомилось издание, говорится, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы управления военной экономикой при одновременном контроле цен являются системным риском для ее банковского сектора.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка28.11.25, 15:35 • 3817 просмотров

"Если американская стратегия возобладает, она перечеркнет собственные планы Европы по поддержке правительства Украины в военное время и еще больше закрепит экономическую изоляцию России", - пишет издание. В результате, по словам нескольких чиновников, "начнется бешеная гонка за продвижение вперед, прежде чем США навяжут собственные договоренности".

Американские чиновники, участвующие в переговорах, заявляют, что подход Европы "быстро истощит замороженные средства". Вашингтон, с другой стороны, "привлечет руководителей Уолл-стрит и миллиардеров из частных инвестиционных фондов для инвестирования этих денег и расширения объема доступных для инвестиций средств", пишет издание. Один из чиновников, участвовавших в переговорах, заявил, что под американским управлением сумма может вырасти до 800 миллиардов долларов. "Мы действительно понимаем финансовый рост", - сказал чиновник.

В среду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивные переговоры с исполнительным директором инвестиционной фирмы BlackRock Ларри Финком.

Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер10.12.25, 20:45 • 2830 просмотров

"Переговорная команда США рассматривает совместную экономическую деятельность и энергетическую взаимозависимость как краеугольный камень своей философии "бизнес ради мира": например, украинские центры обработки данных будут получать энергию от Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована Россией и является крупнейшей в Европе", - говорится в публикации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник на встрече на Даунинг-стрит в Лондоне с Зеленским и лидерами Франции и Великобритании, что он "скептически относится к предложениям США".

На прошлой неделе Европейский парламент и правительства стран-членов завершили законодательное соглашение о постепенном прекращении поставок всего российского газа по трубопроводам в течение двух лет.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС03.12.25, 05:01 • 34081 просмотр

"Трансатлантические дебаты переворачивают почти полвека политики США и Европы в отношении Москвы", - пишет издание. Президенты США от Рональда Рейгана до Трампа во время его первого срока давили на европейских союзников, чтобы они переосмыслили свою зависимость от Москвы в отношении товаров, главным образом газа, указывает издание.

Европа, напротив, придерживалась политики под названием Wandel Durch Handel - "Изменения через торговлю" - убеждения, что экономические связи между Западом и Москвой сдержат Кремль от развязывания войны и даже помогут экспортировать демократию в Россию. Трамп во время своего второго срока делает подобную ставку, с той разницей, что администрация не ожидает, что Россия превратится в демократию, пишет издание.

Ускоренный график челночной дипломатии и саммитов в последние недели, как отмечает издание, свидетельствует о том, что "дебаты мчатся к безумному завершению".

Стив Виткофф, посланник Трампа по вопросам России, и Джаред Кушнер, его зять, консультировались с высшими руководителями Уолл-стрит, чтобы определить, как возродить разрушенную экономику Украины. "Их планы, представленные украинцам, включают предложение, чтобы ветераны сложили оружие и получали зарплату на уровне Кремниевой долины, управляя одними из самых современных в мире центров обработки данных, построенных американскими компаниями". Главный переговорщик Украины, Рустем Умеров, как отмечается, "был постоянным гостем в роскошном поместье Виткоффа в Майами".

"Европейские лидеры провели сегодня телефонный разговор с Виткоффом и встретятся в Париже на выходных. В понедельник они снова соберутся в Берлине. Виткофф и Кушнер будут участвовать в этих конференциях по видеосвязи", - сказано в публикации.

На прошлой неделе двое американцев провели несколько часов с главой Кремля Владимиром Путиным, утверждая, что России нужно продемонстрировать свою готовность завершить войну дипломатическим путем, прежде чем она сможет воспользоваться преимуществами ослабления санкций и инвестиций, которые может принести мирное соглашение, пишет издание.

Усиление разногласий между Европой и США по Украине стало "подарком" для путина - CNN10.12.25, 08:57 • 4118 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Санкции
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Рустем Умеров
BlackRock
Кир Стармер
Белый дом
Ларри Финк
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Великобритания
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Берлин