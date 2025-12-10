Усиление разногласий между Европой и США по Украине стало "подарком" для путина - CNN

$42.070.01
9 декабря, 20:28 • 12057 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 24483 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 33118 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 26441 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 20935 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 44632 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 35651 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25827 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30813 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 57832 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 2570 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 44635 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 37583 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 57832 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 19663 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 12202 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 30056 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 30729 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 67107 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 72508 просмотра
Усиление разногласий между Европой и США по Украине стало "подарком" для путина - CNN

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Заявление президента США Дональда о Европе как "антидемократическом препятствии" стало находкой для российского режима. российская политика направлена на подрыв европейской поддержки Украины и использование возможности посеять сомнения относительно жизнеспособности альянса НАТО.

Усиление разногласий между Европой и США по Украине стало "подарком" для путина - CNN

Усиление разногласий между странами Европы и США по Украине стало хорошим "подарком" для российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа, представляющее Европу как "антидемократическое препятствие" для стабильных отношений с россией и прекращения войны в Украине, стало настоящей находкой для российского режима.

В то же время, как сообщает CNN, российская политика явно направлена на подрыв европейской поддержки Украины, а также на использование возможности посеять сомнения относительно жизнеспособности альянса НАТО. А новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа дает москве больше аргументов в информационной войне, направленной на влияние на общественное мнение как в США, так и в Европе.

Лидеры стран Европы, в частности, Великобритании, Германии и Франции, выступают против таких формулировок со стороны администрации президента США. Но российские пропагандисты, вроде политолога сергея караганова, заявляют, что кремль "не успокоится, пока не поставит западный мир, включая Европу, на колени".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на уважение к народу и войскам Украины, россия намного больше, и в какой-то момент размер, по его мнению, победит.

Евгений Устименко

