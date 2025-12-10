Усиление разногласий между странами Европы и США по Украине стало хорошим "подарком" для российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа, представляющее Европу как "антидемократическое препятствие" для стабильных отношений с россией и прекращения войны в Украине, стало настоящей находкой для российского режима.

В то же время, как сообщает CNN, российская политика явно направлена на подрыв европейской поддержки Украины, а также на использование возможности посеять сомнения относительно жизнеспособности альянса НАТО. А новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа дает москве больше аргументов в информационной войне, направленной на влияние на общественное мнение как в США, так и в Европе.

Лидеры стран Европы, в частности, Великобритании, Германии и Франции, выступают против таких формулировок со стороны администрации президента США. Но российские пропагандисты, вроде политолога сергея караганова, заявляют, что кремль "не успокоится, пока не поставит западный мир, включая Европу, на колени".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на уважение к народу и войскам Украины, россия намного больше, и в какой-то момент размер, по его мнению, победит.