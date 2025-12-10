Посилення розбіжностей між країнами Європи і США щодо України стало хорошим "подарунком" для російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа, яка представляє Європу як "антидемократичну перешкоду" для стабільних відносин з росією і припинення війни в Україні стало справжньою знахідкою для російського режиму.

Водночас, як повідомляє CNN, російська політика явно спрямована на підрив європейської підтримки України, а також на використання можливості посіяти сумніви щодо життєздатності альянсу НАТО. А нова стратегія національної безпеки адміністрації Трампа дає москві більше аргументів в інформаційній війні, спрямованій на вплив на громадську думку як у США, так і в Європі.

Лідери країн Європи, зокрема, Британії, Німеччини і Франції, виступають проти таких формулювань з боку адміністрації президента США. Але російські пропагандисти, на кшталт політолога сергія караганова, заявляють, що кремль "не заспокоїться, поки не поставить західний світ, включно з Європою, на коліна".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір, на його думку, переможе.