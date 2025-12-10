Посилення розбіжностей між Європою та США щодо України стало "подарунком" для путіна - CNN
Заява президента США Дональда про Європу як "антидемократичну перешкоду" стала знахідкою для російського режиму. російська політика спрямована на підрив європейської підтримки України та використання можливості посіяти сумніви щодо життєздатності альянсу НАТО.
Посилення розбіжностей між країнами Європи і США щодо України стало хорошим "подарунком" для російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Нещодавня заява президента США Дональда Трампа, яка представляє Європу як "антидемократичну перешкоду" для стабільних відносин з росією і припинення війни в Україні стало справжньою знахідкою для російського режиму.
Водночас, як повідомляє CNN, російська політика явно спрямована на підрив європейської підтримки України, а також на використання можливості посіяти сумніви щодо життєздатності альянсу НАТО. А нова стратегія національної безпеки адміністрації Трампа дає москві більше аргументів в інформаційній війні, спрямованій на вплив на громадську думку як у США, так і в Європі.
Лідери країн Європи, зокрема, Британії, Німеччини і Франції, виступають проти таких формулювань з боку адміністрації президента США. Але російські пропагандисти, на кшталт політолога сергія караганова, заявляють, що кремль "не заспокоїться, поки не поставить західний світ, включно з Європою, на коліна".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір, на його думку, переможе.