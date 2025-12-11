Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа в останні тижні передала своїм європейським колегам низку документів, кожен з яких займає одну сторінку, яка викладає її бачення відновлення України та повернення росії у світову економіку, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Ці пропозиції, як пише видання, викликали запеклу боротьбу за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками у Європі. "Результат може докорінно змінити економічну карту континенту" - ідеться у публікації.

План США, як вказано, викладено у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними, але описані The Wall Street Journal американськими та європейськими офіційними особами.

"У документах докладно описуються плани американських фінансових компаній та інших підприємств використати близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні, включаючи будівництво нового великого центру обробки даних, який працюватиме від атомної електростанції, яка зараз окупована російськими військами", - сказано у публікації.

"В іншому додатку представлений загальний план США щодо виведення російської економіки з кризи, що передбачає інвестиції американських компаній у стратегічні сектори, від видобутку рідкісноземельних елементів до буріння нафтових свердловин в Арктиці, а також сприяння відновленню потоків російських енергоносіїв у Західну Європу та решту світу", - пише видання.

Деякі європейські чиновники, які ознайомилися із документами, заявили, що "не впевнені у серйозності деяких пропозицій США". Один із чиновників порівняв їх із баченням президента Трампа про будівництво в Газі житлового комплексу у стилі Рів'єри. Інший, говорячи про запропоновані американо-російські енергетичні угоди, назвав це економічною версією конференції 1945 року, де переможці Другої світової війни розділили Європу. "Це як Ялта", - сказав він.

Представник Білого дому заявив, що Трамп та його команда працюють над укладанням угоди про припинення війни, яка, за словами президента, затягнулася надто надовго. Під час телефонної розмови в середу Трамп обговорив мирний процес із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У середу Трамп заявив журналістам, що обмірковує можливість участі у зустрічі в Європі цими вихідними. "Думаю, у нас виникли деякі розбіжності щодо людей, і ми подивимося, чим це закінчиться, - сказав він. - Ми не хочемо витрачати час даремно".

Європа, яка прагне відмовитися від російського газу після вторгнення рф до України в 2022 році, щоб позбавити кремль військових резервів та зменшити свою залежність від стратегічного суперника, не хоче відновлювати закупівлю енергоносіїв у країни, яку вона вважає своєю найбільшою загрозою безпеці.

Європейські чиновники хочуть використовувати ті ж заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських інституціях, для надання кредиту для України.

Зіткнення за столом переговорів тепер стосується не лише кордонів, а й дедалі більше бізнесу - і, хоч як це дивно, протиставляє не лише росію Україні, а й США своїм традиційним союзникам у Європі - ідеться у публікації.

Раніше видання повідомляло, що "американські компанії, тісно пов'язані з адміністрацією Трампа, прагнуть отримати вигоду з американського мирного плану".

Уряд Німеччини всіляко намагається пояснити, що європейські санкції забороняють будь-які роботи чи фінансові операції, пов'язані з ремонтом чи повторним використанням "Північного потоку".

Європейські чиновники побоюються, що "підхід США дасть росії перепочинок, необхідний для відновлення економіки та військового зміцнення". У новій оцінці західного розвідувального агентства, з якою ознайомилося видання, ідеться, що росія технічно перебуває в рецесії вже шість місяців, і що проблеми управління військовою економікою при одночасному контролі цін є системним ризиком для її банківського сектора.

"Якщо американська стратегія візьме гору, вона перекреслить власні плани Європи щодо підтримки уряду України у воєнний час та ще більше закріпить економічну ізоляцію росії", пише видання. В результаті, за словами кількох чиновників, "розпочнеться шалена гонка за просування вперед, перш ніж США нав'яжуть власні домовленості".

Американські чиновники, які беруть участь у переговорах, заявляють, що підхід Європи "швидко виснажить заморожені кошти". Вашингтон, з іншого боку, "залучить керівників Волл-стріт та мільярдерів із приватних інвестиційних фондів для інвестування цих грошей та розширення обсягу доступних для інвестицій коштів", пише видання. Один із чиновників, які брали участь у переговорах, заявив, що під американським управлінням сума може зрости до 800 мільярдів доларів. "Ми дійсно розуміємо фінансове зростання", - сказав чиновник.

У середу Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивні переговори з виконавчим директором інвестиційної фірми BlackRock Ларрі Фінком.

"Переговорна команда США розглядає спільну економічну діяльність та енергетичну взаємозалежність як наріжний камінь своєї філософії "бізнес заради миру": наприклад, українські центри обробки даних отримуватимуть енергію з Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росією та є найбільшою в Європі", - ідеться у публікації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у понеділок на зустрічі на Даунінг-стріт у Лондоні із Зеленським та лідерами Франції та Великої Британії, що він "скептично ставиться до пропозицій США".

Минулого тижня Європейський парламент та уряди країн-членів завершили законодавчу угоду про поступове припинення постачання всього російського газу трубопроводами протягом двох років.

"Трансатлантичні дебати перевертають майже півстоліття політики США та Європи щодо москви", пише видання. Президенти США від Рональда Рейгана до Трампа під час його першого терміну тиснули на європейських союзників, щоб вони переосмислили свою залежність від москви щодо товарів, головним чином газу, вказує видання.

Європа, навпаки, дотримувалася політики під назвою Wandel Durch Handel - "Зміни через торгівлю" - переконання, що економічні зв'язки між Заходом і москвою стримають кремль від розв'язання війни і навіть допоможуть експортувати демократію в росію. Трамп під час свого другого терміну робить подібну ставку, з тією різницею, що адміністрація не очікує, що росія перетвориться на демократію, пише видання.

Прискорений графік човникової дипломатії та самітів в останні тижні, як зазначає видання, свідчить про те, що "дебати мчать до шаленого завершення".

Стів Віткофф, посланець Трампа з питань росії, та Джаред Кушнер, його зять, консультувалися з вищими керівниками Волл-стріт, щоб визначити, як відродити зруйновану економіку України. "Їхні плани, представлені українцям, включають пропозицію, щоб ветерани склали зброю і отримували зарплату на рівні Кремнієвої долини, керуючи одними з найсучасніших у світі центрів обробки даних, побудованих американськими компаніями". Головний переговірник України, Рустем Умєров, як зауважується, "був постійним гостем у розкішному маєтку Віткоффа в Маямі".

"Європейські лідери провели сьогодні телефонну розмову з Віткоффом і зустрінуться в Парижі на вихідних. У понеділок вони знову зберуться в Берліні. Віткофф і Кушнер братимуть участь у цих конференціях через відеозв'язок", - сказано у публікації.

Минулого тижня двоє американців провели кілька годин з главою кремля володимиром путіним, стверджуючи, що росії потрібно продемонструвати свою готовність завершити війну дипломатичним шляхом, перш ніж вона зможе скористатися перевагами послаблення санкцій та інвестицій, які може принести мирна угода, пише видання.

