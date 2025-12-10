Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України. Від США були Бессент та Кушнер

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 3198 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 8436 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 8266 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 11831 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 17204 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17329 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18186 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 23924 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17006 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14615 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 21364 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15538 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10536 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14567 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 9462 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 3060 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 7450 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14589 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 23924 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 27829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 8228 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10554 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 8630 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15556 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 28429 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України. Від США були Бессент та Кушнер

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною щодо відбудови та економічного відновлення України. Обговорили ключові речі для відновлення, механізми та бачення відбудови.

Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України. Від США були Бессент та Кушнер

Президент України Володимир Зеленський разом з командою провів розмову з американською стороною, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Разом із командою провели продуктивну розмову з американською стороною – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України 

- написав Зеленський.

Він зазначив, що обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови.

Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату 

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що також угодили наступні контакти між командами.

Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Україна найближчим часом передасть США документ після кількох раундів мирних переговорів. Це відбудеться після роботи з командою Трампа та європейськими партнерами.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Ларрі Фінк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна