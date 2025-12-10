Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України. Від США були Бессент та Кушнер

Президент України Володимир Зеленський разом з командою провів розмову з американською стороною, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Разом із командою провели продуктивну розмову з американською стороною – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України

Він зазначив, що обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови.

Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату

Президент наголосив, що також угодили наступні контакти між командами.

Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат