Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер

Эксклюзив
17:30 • 3482 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 9034 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 8814 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 12106 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 17460 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 17423 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18258 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17030 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14624 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27979 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Графики отключений электроэнергии
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 3404 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 7788 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 14931 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27973 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41665 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 8390 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10795 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 8766 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 15805 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 28507 просмотра
Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной по восстановлению и экономическому возрождению Украины. Обсудили ключевые вещи для восстановления, механизмы и видение восстановления.

Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с американской стороной, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины. Обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Вместе с командой провели продуктивный разговор с американской стороной – Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины 

- написал Зеленский.

Он отметил, что обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления.

Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на базовые 20 пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что также согласовали следующие контакты между командами.

Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат 

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Ларри Финк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина