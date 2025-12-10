Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной по восстановлению и экономическому возрождению Украины. Обсудили ключевые вещи для восстановления, механизмы и видение восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с американской стороной, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины. Обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Вместе с командой провели продуктивный разговор с американской стороной – Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины
Он отметил, что обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления.
Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на базовые 20 пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата
Президент подчеркнул, что также согласовали следующие контакты между командами.
Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат
Напомним
Украина в ближайшее время передаст США документ после нескольких раундов мирных переговоров. Это произойдет после работы с командой Трампа и европейскими партнерами.