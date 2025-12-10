Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с американской стороной, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины. Обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Вместе с командой провели продуктивный разговор с американской стороной – Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины

Он отметил, что обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления.

Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на базовые 20 пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата