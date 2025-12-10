Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Він також підняв тему проведення виборів в Україні, закликаючи Зеленського бути реалістом.
82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Такі цифри під час виступу у Білому домі озвучив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Він також знову підняв тему проведення виборів в Україні.
Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки ще часу має минути до виборів? 82% українського народу вимагають угоди
Крім того, він повідомив, що "європейські лідери хочуть провести зустріч у Європі на вихідних".
"Ми хочемо дізнатися декілька речей перед зустріччю. Ми не хочемо марнувати час", - сказав президент США.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з народними депутатами щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Він очікує, що нардепи запропонують своє бачення щодо цього питання.
