Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
18:59 • 5884 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 13096 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 15498 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 15184 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 17081 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 20507 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19284 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19133 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 26860 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 30803 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Він також підняв тему проведення виборів в Україні, закликаючи Зеленського бути реалістом.

Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом

82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Такі цифри під час виступу у Білому домі озвучив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

Він також знову підняв тему проведення виборів в Україні.

Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки ще часу має минути до виборів? 82% українського народу вимагають угоди

- заявив Трамп.

Крім того, він повідомив, що "європейські лідери хочуть провести зустріч у Європі на вихідних".

"Ми хочемо дізнатися декілька речей перед зустріччю. Ми не хочемо марнувати час", - сказав президент США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з народними депутатами щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Він очікує, що нардепи запропонують своє бачення щодо цього питання.

Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні09.12.25, 16:57 • 16817 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Воєнний стан
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна