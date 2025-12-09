Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до виборів, відповідаючи на висловлювання президента США Дональда Трампа. Трамп закликав Україну провести вибори, стверджуючи, що їх давно не було.
Президент України Володимир Зеленський відповів на висловлювання президента США Дональда Трампа з закликом до виборів в Україні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
Деталі
"Я завжди готовий до виборів", - так президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Repubblica та Il Messaggero відповів на висловлювання президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Politico.
Доповнення
Трамп в свіжому інтерв'ю Politico закликав Україну провести вибори, заявивши, що в країні давно не було виборів.