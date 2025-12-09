Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 17222 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 25400 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 38369 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 26187 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 29337 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 39644 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33615 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 35087 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32774 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 25400 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 57836 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 52998 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Київська область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 61750 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до виборів, відповідаючи на висловлювання президента США Дональда Трампа. Трамп закликав Україну провести вибори, стверджуючи, що їх давно не було.

Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на висловлювання президента США Дональда Трампа з закликом до виборів в Україні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Деталі

"Я завжди готовий до виборів", - так президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Repubblica та Il Messaggero відповів на висловлювання президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Politico. 

Доповнення

Трамп в свіжому інтерв'ю Politico закликав Україну провести вибори, заявивши, що в країні давно не було виборів.

Юлія Шрамко

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна