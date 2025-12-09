Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывания президента США Дональда Трампа с призывом к выборам в Украине, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Я всегда готов к выборам", - так президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Repubblica и Il Messaggero ответил на высказывания президента США Дональда Трампа в интервью Politico.

Дополнение

Трамп в свежем интервью Politico призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов.