10:59 • 9784 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 17300 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 38460 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 26225 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29357 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39660 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33628 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35095 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32780 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34718 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Нефть марки Brent

Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам, отвечая на высказывания президента США Дональда Трампа. Трамп призвал Украину провести выборы, утверждая, что их давно не было.

Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывания президента США Дональда Трампа с призывом к выборам в Украине, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Я всегда готов к выборам", - так президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Repubblica и Il Messaggero ответил на высказывания президента США Дональда Трампа в интервью Politico.

Дополнение

Трамп в свежем интервью Politico призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов.

Юлия Шрамко

Политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина