Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам, отвечая на высказывания президента США Дональда Трампа. Трамп призвал Украину провести выборы, утверждая, что их давно не было.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на высказывания президента США Дональда Трампа с призывом к выборам в Украине, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
"Я всегда готов к выборам", - так президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Repubblica и Il Messaggero ответил на высказывания президента США Дональда Трампа в интервью Politico.
Дополнение
Трамп в свежем интервью Politico призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов.