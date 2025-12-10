Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом

82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Такие цифры во время выступления в Белом доме озвучил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Он также снова поднял тему проведения выборов в Украине.

Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько еще времени должно пройти до выборов? 82% украинского народа требуют соглашения