21:59 • 408 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 6782 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 13513 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 15898 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 15514 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 17264 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 20702 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19353 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19163 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17538 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
публикации
Эксклюзивы
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что 82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Он также поднял тему проведения выборов в Украине, призывая Зеленского быть реалистом.

Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом

82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Такие цифры во время выступления в Белом доме озвучил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Подробности

Он также снова поднял тему проведения выборов в Украине.

Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько еще времени должно пройти до выборов? 82% украинского народа требуют соглашения

- заявил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что "европейские лидеры хотят провести встречу в Европе на выходных".

"Мы хотим узнать несколько вещей перед встречей. Мы не хотим тратить время", - сказал президент США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Он ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.

