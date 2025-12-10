Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что 82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Он также поднял тему проведения выборов в Украине, призывая Зеленского быть реалистом.
82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Такие цифры во время выступления в Белом доме озвучил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Он также снова поднял тему проведения выборов в Украине.
Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько еще времени должно пройти до выборов? 82% украинского народа требуют соглашения
Кроме того, он сообщил, что "европейские лидеры хотят провести встречу в Европе на выходных".
"Мы хотим узнать несколько вещей перед встречей. Мы не хотим тратить время", - сказал президент США.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Он ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.
