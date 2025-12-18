$42.340.15
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою

Київ • УНН

 • 448 перегляди

На Одещині через авіаційну атаку рф обмежено рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою. Призупинено рух трасою "Одеса-Рені" через атаку на об'єкт критичної інфраструктури.

Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою

На Одещині, внаслідок авіаційної атаки рф, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Прикордонники зауважили, що унаслідок атаки російської федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені".

Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф18.12.25, 18:13 • 1556 переглядiв

Громадянам рекомендують утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.

Додамо

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.

Антоніна Туманова

