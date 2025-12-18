Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Київ • УНН
На Одещині через авіаційну атаку рф обмежено рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою. Призупинено рух трасою "Одеса-Рені" через атаку на об'єкт критичної інфраструктури.
На Одещині, внаслідок авіаційної атаки рф, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Деталі
Прикордонники зауважили, що унаслідок атаки російської федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені".
Громадянам рекомендують утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.
Додамо
Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.