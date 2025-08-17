$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 31077 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 56260 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 44262 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 47590 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 45918 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47025 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243243 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 211978 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166941 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154452 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України ціна на привозну воду зросла з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку. Це сталося через руйнування інфраструктури та терор окупантів проти місцевих підприємців і мешканців.

На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС

На тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням тимчасово окуповані території України зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду - лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що попри заяви окупантів про "контроль", це обернулося терором проти місцевих підприємців і мешканців: перевірки, штрафи та погрози лише штовхають постачальників у тінь, де вода стає ще дорожчою.

росіяни зруйнували інфраструктуру, довели регіон до дефіциту та створюють видимість "регулювання" замість вирішення проблеми. Люди змушені платити непомірні суми за базову потребу - доступ до питної води

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що водний колапс є прямим наслідком окупації, подолати який можна лише після звільнення українських територій.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Насправді - це оселі тих, хто відмовився отримувати російські документи.

"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води 11.08.25, 10:46 • 12160 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Донецька область
Україна