На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС

На тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням тимчасово окуповані території України зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду - лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що попри заяви окупантів про "контроль", це обернулося терором проти місцевих підприємців і мешканців: перевірки, штрафи та погрози лише штовхають постачальників у тінь, де вода стає ще дорожчою.

росіяни зруйнували інфраструктуру, довели регіон до дефіциту та створюють видимість "регулювання" замість вирішення проблеми. Люди змушені платити непомірні суми за базову потребу - доступ до питної води - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що водний колапс є прямим наслідком окупації, подолати який можна лише після звільнення українських територій.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Насправді - це оселі тих, хто відмовився отримувати російські документи.

