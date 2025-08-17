На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС

На фоне гуманитарной катастрофы с водоснабжением временно оккупированные территории Украины столкнулись с резким скачком цен на привозную воду - всего за несколько дней цена подскочила с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что несмотря на заявления оккупантов о "контроле", это обернулось террором против местных предпринимателей и жителей: проверки, штрафы и угрозы лишь толкают поставщиков в тень, где вода становится еще дороже.

Россияне разрушили инфраструктуру, довели регион до дефицита и создают видимость "регулирования" вместо решения проблемы. Люди вынуждены платить непомерные суммы за базовую потребность - доступ к питьевой воде - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают, что водный коллапс является прямым следствием оккупации, преодолеть который можно только после освобождения украинских территорий.

Напомним

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях Донетчины россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". На самом деле - это дома тех, кто отказался получать российские документы.

