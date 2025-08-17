На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 31066 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 56219 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 44242 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 47570 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 45903 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47019 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243238 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211976 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166941 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154452 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.1м/с
61%
746мм
Популярные новости
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской КазаниPhoto16 августа, 14:03 • 15337 просмотра
Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16 августа, 14:32 • 15123 просмотра
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон16 августа, 16:26 • 10924 просмотра
Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган16 августа, 16:59 • 9506 просмотра
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины17:59 • 17263 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 333960 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 288207 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 292761 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 300160 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 379039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 37702 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 33129 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 171093 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 248455 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178796 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Строительство
Поезд
Хранитель

На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС

Киев • УНН

 • 2 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины цена на привозную воду выросла с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку. Это произошло из-за разрушения инфраструктуры и террора оккупантов против местных предпринимателей и жителей.

На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС

На фоне гуманитарной катастрофы с водоснабжением временно оккупированные территории Украины столкнулись с резким скачком цен на привозную воду - всего за несколько дней цена подскочила с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что несмотря на заявления оккупантов о "контроле", это обернулось террором против местных предпринимателей и жителей: проверки, штрафы и угрозы лишь толкают поставщиков в тень, где вода становится еще дороже.

Россияне разрушили инфраструктуру, довели регион до дефицита и создают видимость "регулирования" вместо решения проблемы. Люди вынуждены платить непомерные суммы за базовую потребность - доступ к питьевой воде

- говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают, что водный коллапс является прямым следствием оккупации, преодолеть который можно только после освобождения украинских территорий.

Напомним

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях Донетчины россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". На самом деле - это дома тех, кто отказался получать российские документы.

"Жду 5 часов, чтобы набрать пару литров": в Мариуполе критическая нехватка воды11.08.25, 10:46 • 12160 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Донецкая область
Украина