Эксклюзив
07:41 • 3748 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 20360 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 27289 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 33970 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 89004 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 167275 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 121332 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 291024 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 162494 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 358584 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
"Жду 5 часов, чтобы набрать пару литров": в Мариуполе критическая нехватка воды

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В оккупированном Мариуполе воду подают раз в два дня на несколько часов с минимальным напором. Горожане жалуются на желтую воду с осадком и неприятным запахом, непригодную для использования.

"Жду 5 часов, чтобы набрать пару литров": в Мариуполе критическая нехватка воды

Мариупольцы, оставшиеся в оккупированном городе, жалуются на жесткий график подачи воды и ее ужасное качество. По данным Мариупольского городского совета, воду дают только раз в два дня и максимум на четыре часа, при этом напор настолько слабый, что люди вынуждены часами ждать, чтобы наполнить несколько бутылок. Об этом сообщил горсовет Мариуполя, пишет УНН.

Детали

Официальные источники сообщают: во многих районах Мариуполя вода появляется лишь на несколько часов и то с минимальным напором. Жители рассказывают, что стоят у кранов по 3-5 часов, ожидая, пока наберется хотя бы ведро. На верхних этажах многоэтажек воды нет вообще.

Качество поданной жидкости вызывает еще большее возмущение. В соцсетях горожане делятся фотографиями "желтой воды" с осадком и неприятным запахом, которую невозможно использовать даже для стирки или уборки.

До полномасштабного вторжения город получал воду из двух источников – канала Северский Донец и Старокрымского водохранилища. После повреждения канала в 2022 году Мариуполь полностью перешел на резервный источник. За три года оккупации уровень воды в нем критически упал, а никаких шагов для восстановления поставок оккупационные власти не предприняли.

российские захватчики не просто оставили горожан без нормальной воды, они полностью игнорируют проблему. В городе созданы условия, опасные для здоровья и жизни людей

- отмечает Мариупольский городской совет.

Местные жители вынуждены делать запасы в любое возможное время подачи и используют воду чрезвычайно экономно. Ситуация остается критической, а перспективы ее решения в ближайшее время отсутствуют.

Напомним

Река Кальчик в оккупированном Мариуполе находится на грани экологической катастрофы. Оккупанты сбрасывают в водоем канализационные стоки и отходы, что приводит к массовой гибели рыбы и росту рисков инфекций.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Донец
Мариуполь