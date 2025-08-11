"Жду 5 часов, чтобы набрать пару литров": в Мариуполе критическая нехватка воды
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе воду подают раз в два дня на несколько часов с минимальным напором. Горожане жалуются на желтую воду с осадком и неприятным запахом, непригодную для использования.
Мариупольцы, оставшиеся в оккупированном городе, жалуются на жесткий график подачи воды и ее ужасное качество. По данным Мариупольского городского совета, воду дают только раз в два дня и максимум на четыре часа, при этом напор настолько слабый, что люди вынуждены часами ждать, чтобы наполнить несколько бутылок. Об этом сообщил горсовет Мариуполя, пишет УНН.
Детали
Официальные источники сообщают: во многих районах Мариуполя вода появляется лишь на несколько часов и то с минимальным напором. Жители рассказывают, что стоят у кранов по 3-5 часов, ожидая, пока наберется хотя бы ведро. На верхних этажах многоэтажек воды нет вообще.
Качество поданной жидкости вызывает еще большее возмущение. В соцсетях горожане делятся фотографиями "желтой воды" с осадком и неприятным запахом, которую невозможно использовать даже для стирки или уборки.
До полномасштабного вторжения город получал воду из двух источников – канала Северский Донец и Старокрымского водохранилища. После повреждения канала в 2022 году Мариуполь полностью перешел на резервный источник. За три года оккупации уровень воды в нем критически упал, а никаких шагов для восстановления поставок оккупационные власти не предприняли.
российские захватчики не просто оставили горожан без нормальной воды, они полностью игнорируют проблему. В городе созданы условия, опасные для здоровья и жизни людей
Местные жители вынуждены делать запасы в любое возможное время подачи и используют воду чрезвычайно экономно. Ситуация остается критической, а перспективы ее решения в ближайшее время отсутствуют.
Напомним
Река Кальчик в оккупированном Мариуполе находится на грани экологической катастрофы. Оккупанты сбрасывают в водоем канализационные стоки и отходы, что приводит к массовой гибели рыбы и росту рисков инфекций.