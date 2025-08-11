"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
07:41 • 3454 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20127 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 27071 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 33862 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 88897 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167143 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121291 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291018 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162490 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358477 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.7м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 15863 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 15226 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 13059 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 17046 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 13254 перегляди
Публікації
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 3386 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20075 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 27018 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 358450 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 234097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ентоні Албаніз
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 64278 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 167122 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 332486 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 236517 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 245559 перегляди
Актуальне
The New York Times
Ґардіан
Brent
Шахед-136
Financial Times

"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води

Київ • УНН

 • 144 перегляди

В окупованому Маріуполі воду подають раз на два дні на кілька годин з мінімальним напором. Містяни скаржаться на жовту воду з осадом та неприємним запахом, непридатну для використання.

"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води

Маріупольці, що залишилися в окупованому місті, скаржаться на жорсткий графік подачі води та її жахливу якість. За даними Маріупольської міської ради, воду дають лише раз на два дні й максимум на чотири години, при цьому напір настільки слабкий, що люди змушені годинами чекати, щоб наповнити кілька пляшок. Про це повідомила міськрада Маріуполя, пише УНН.

Деталі

Офіційні джерела повідомляють: у багатьох районах Маріуполя вода з’являється лише на кілька годин і то з мінімальним напором. Жителі розповідають, що стоять біля кранів по 3-5 годин, чекаючи, доки набереться хоча б відро. На верхніх поверхах багатоповерхівок води немає взагалі.

Якість поданої рідини викликає ще більше обурення. У соцмережах містяни діляться фотографіями "жовтої води" з осадом і неприємним запахом, яку неможливо використовувати навіть для прання чи прибирання.

До повномасштабного вторгнення місто отримувало воду з двох джерел – каналу Сіверський Донець та Старокримського водосховища. Після пошкодження каналу у 2022 році Маріуполь повністю перейшов на резервне джерело. За три роки окупації рівень води в ньому критично впав, а жодних кроків для відновлення постачання окупаційна влада не зробила.

російські загарбники не просто залишили містян без нормальної води, вони повністю ігнорують проблему. У місті створено умови, небезпечні для здоров’я та життя людей

- наголошує Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі вимушені робити запаси у будь-яку можливу годину подачі та використовують воду надзвичайно економно. Ситуація залишається критичною, а перспективи її вирішення найближчим часом відсутні.

Нагадаємо

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перебуває на межі екологічної катастрофи. Окупанти скидають у водойму каналізаційні стоки та відходи, що спричиняє масову загибель риби та зростання ризиків інфекцій.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Сіверський Донець
Маріуполь