"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі воду подають раз на два дні на кілька годин з мінімальним напором. Містяни скаржаться на жовту воду з осадом та неприємним запахом, непридатну для використання.
Маріупольці, що залишилися в окупованому місті, скаржаться на жорсткий графік подачі води та її жахливу якість. За даними Маріупольської міської ради, воду дають лише раз на два дні й максимум на чотири години, при цьому напір настільки слабкий, що люди змушені годинами чекати, щоб наповнити кілька пляшок. Про це повідомила міськрада Маріуполя, пише УНН.
Деталі
Офіційні джерела повідомляють: у багатьох районах Маріуполя вода з’являється лише на кілька годин і то з мінімальним напором. Жителі розповідають, що стоять біля кранів по 3-5 годин, чекаючи, доки набереться хоча б відро. На верхніх поверхах багатоповерхівок води немає взагалі.
Якість поданої рідини викликає ще більше обурення. У соцмережах містяни діляться фотографіями "жовтої води" з осадом і неприємним запахом, яку неможливо використовувати навіть для прання чи прибирання.
До повномасштабного вторгнення місто отримувало воду з двох джерел – каналу Сіверський Донець та Старокримського водосховища. Після пошкодження каналу у 2022 році Маріуполь повністю перейшов на резервне джерело. За три роки окупації рівень води в ньому критично впав, а жодних кроків для відновлення постачання окупаційна влада не зробила.
російські загарбники не просто залишили містян без нормальної води, вони повністю ігнорують проблему. У місті створено умови, небезпечні для здоров’я та життя людей
Місцеві жителі вимушені робити запаси у будь-яку можливу годину подачі та використовують воду надзвичайно економно. Ситуація залишається критичною, а перспективи її вирішення найближчим часом відсутні.
Нагадаємо
Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перебуває на межі екологічної катастрофи. Окупанти скидають у водойму каналізаційні стоки та відходи, що спричиняє масову загибель риби та зростання ризиків інфекцій.